1:06:06 min Yo Me Llamo - Capítulo 72: Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final 1:06:08 Capítulo 71 Elder Dayán y César Escola le compusieron trovas a Amparo 1:03:40 Capítulo 70 los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro 1:05:52 Capítulo 69 Aurelio llegó con una camisa muy " Diomedista" y dijo que "El cacique" estaría orgulloso de él 1:06:06 Capítulo 72 Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final

Capítulo 72 Yo Me Llamo : Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final El jurado y Aurelio utilizaron un elemento que les cambió totalmente su cara; es por eso que Elder aseguró que se hará un cambio de 'look', pero a Amparo no le gustó la idea.