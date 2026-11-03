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Capítulo 72 Yo Me Llamo
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Capítulo 72 Yo Me Llamo, completo y gratis

El jurado y Aurelio utilizaron un elemento que les cambió totalmente su cara; es por eso que Elder aseguró que se hará un cambio de 'look', pero a Amparo no le gustó la idea.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:06 min
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 3 de noviembre completo y gratis.
Yo Me Llamo - Capítulo 72: Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 30 de octubre completo y gratis.
1:06:08
Capítulo 71
Elder Dayán y César Escola le compusieron trovas a Amparo
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 29 de octubre completo y gratis
1:03:40
Capítulo 70
los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 28 de octubre completo y gratis.
1:05:52
Capítulo 69
Aurelio llegó con una camisa muy " Diomedista" y dijo que "El cacique" estaría orgulloso de él
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 3 de noviembre completo y gratis.
1:06:06
Capítulo 72
Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final

Capítulo 72 Yo Me Llamo : Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final

El jurado y Aurelio utilizaron un elemento que les cambió totalmente su cara; es por eso que Elder aseguró que se hará un cambio de 'look', pero a Amparo no le gustó la idea.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 30 de octubre completo y gratis.
1:06:08
Capítulo 71
Elder Dayán y César Escola le compusieron trovas a Amparo
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 29 de octubre completo y gratis
1:03:40
Capítulo 70
los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 28 de octubre completo y gratis.
1:05:52
Capítulo 69
Aurelio llegó con una camisa muy " Diomedista" y dijo que "El cacique" estaría orgulloso de él
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1:06:35
Capítulo 68
 los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos
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1:06:32
Capítulo 67
Las primeras presentaciones de los padrinos, quienes buscan ganar premios para sus ahijados
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1:06:25
Capítulo 66
Minis reciben consejos de sus padrinos, mientras Laura y Melina buscan pareja de baile
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 3 de noviembre completo y gratis.
1:06:06
Capítulo 72
Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final