1:06:35 min Yo Me Llamo - Capítulo 68: los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos 1:06:32 Capítulo 67 Las primeras presentaciones de los padrinos, quienes buscan ganar premios para sus ahijados 1:06:25 Capítulo 66 Los minis reciben consejos de sus padrinos. Mientras Laura y Melina buscan pareja de baile 1:03:39 Capítulo 65 Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo' 1:06:35 Capítulo 68 los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos

Capítulo 68 Yo Me Llamo : los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos Ocho minis deberán demostrar cuánto talento tienen para asegurar su paso a la siguiente fase; cuatro de ellos serán escogidos como los mejores de la noche y dos se irán.