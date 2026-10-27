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Capítulo 68 Yo Me Llamo, completo y gratis

Ocho minis deberán demostrar cuánto talento tienen para asegurar su paso a la siguiente fase; cuatro de ellos serán escogidos como los mejores de la noche y dos se irán.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:35 min
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Yo Me Llamo - Capítulo 68:  los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos
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1:06:32
Capítulo 67
Las primeras presentaciones de los padrinos, quienes buscan ganar premios para sus ahijados
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1:06:25
Capítulo 66
Los minis reciben consejos de sus padrinos. Mientras Laura y Melina buscan pareja de baile
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1:03:39
Capítulo 65
Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo'
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1:06:35
Capítulo 68
 los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos

Capítulo 68 Yo Me Llamo :  los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos

Ocho minis deberán demostrar cuánto talento tienen para asegurar su paso a la siguiente fase; cuatro de ellos serán escogidos como los mejores de la noche y dos se irán.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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1:06:32
Capítulo 67
Las primeras presentaciones de los padrinos, quienes buscan ganar premios para sus ahijados
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1:06:25
Capítulo 66
Los minis reciben consejos de sus padrinos. Mientras Laura y Melina buscan pareja de baile
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1:03:39
Capítulo 65
Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo'
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1:06:28
Capítulo 64
Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo'
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1:06:16
Capítulo 63
Los mini imitadores están cada vez más cerca de entrar a la escuela de 'Yo Me Llamo'
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Capítulo 62
Elder Dayán y a Aurelio son el verdadero "el grupo de atrás se separa"
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1:06:35
Capítulo 68
 los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos