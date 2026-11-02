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Epa Colombia se graduó en la cárcel, hizo un curso de maquillaje, su esposa presumió el diploma

Yina Calderón dio detalles de cómo vio a Daneidy Barrera dentro de la cárcel y, como respuesta, Karol Samantha, su pareja, mostró el diploma de graduación que obtuvo la empresaria privada de la libertad.

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Epa Colombia se graduó en la cárcel, su esposa presumió el diploma junto a su hija

Yina Calderón dio detalles de cómo vio a Daneidy Barrera dentro de la cárcel y, como respuesta, Karol Samantha, su pareja, mostró el diploma de graduación que obtuvo la empresaria privada de la libertad.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Epa Colombia se graduó en la cárcel
Epa Colombia se graduó en la cárcel
Foto: Instagram @karolsamantaoficial