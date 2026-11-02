Epa Colombia se graduó en la cárcel, su esposa presumió el diploma junto a su hija

Epa Colombia lleva aproximadamente un año y nueve meses privada de la libertad por los hechos ocurridos durante el paro nacional del 2019 que involucran al sistema TransMilenio. Y desde el 7 de agosto está recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué (Coiba), conocido popularmente como la cárcel de Picaleña.

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Yina Calderón compartió en sus redes sociales que fue a visitar a la empresaria y dio varios detalles de su estancia en el centro de reclusión. Entre ellos, reveló que la había visto “muy baja de peso”, pero bastante ilusionada por salir muy pronto.

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Qué estudió Epa Colombia en la cárcel

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De la misma forma, Yina Calderón explicó que Daneidy Barrera hizo un curso de maquillaje profesional dentro de la prisión y precisamente el día que fue a visitarla se estaba graduando. A la emotiva ceremonia asistió su pareja Karol Samantha, la hija que tienen juntas y su mamá.





Como respuesta, la pareja de Epa compartió en sus historias un collage de imágenes en el que escribió: “Estamos totalmente orgullosas de ti”. Allí, además de presumir con alegría el diploma otorgado por el INPEC, la Secretaría de la Mujer y la Gobernación del Tolima, mostró a su pequeña hija muy orgullosa.