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La Segura está hospitalizada y reveló que encontraron un cuerpo extraño en su columna

Con el sentido del humor que la caracteriza y asegurando que no quiere victimizarse, la creadora de contenido, La Segura, se mostró en el hospital y explicó que el dolor la obligó incluso a renunciar a un trabajo.

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La Segura está hospitalizada y reveló que encontraron un cuerpo extraño en su columna

Con el sentido del humor que la caracteriza y asegurando que no quiere victimizarse, la creadora de contenido, La Segura, se mostró en el hospital y explicó que el dolor la obligó incluso a renunciar a un trabajo.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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La Segura está hospitalizada
La Segura está hospitalizada
Foto: Instagram @la_segura