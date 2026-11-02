La Segura está hospitalizada y reveló que encontraron un cuerpo extraño en su columna

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Tras realizarse una resonancia y un TAC, los médicos descubrieron que hay un elemento metálico extraño en el área de su columna. La Segura explicó en sus historias: “No en la columna, es superficial. ¿Pero de dónde salió? Eso yo no lo tenía. ¿Eso es lo que me causa dolor? No lo sabemos”.

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Además, sobre lo que le espera a futuro, mencionó: “Hay una probabilidad de que me operen para sacarme eso o están viendo la posibilidad de ponerme una bomba del dolor que va directo a la médula espinal, la cual lanza microdosis de morfina para ayudar con las crisis de dolor”.

Su estado de salud la obligó a renunciar a un trabajo junto a su pareja, Ignacio Baladán, pues ambos iban a ser los presentadores oficiales de los Premios Heat en México y, debido a lo sucedido, tuvieron que avisar que no podrían asistir.

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La Segura en la boda de Luisa Fernanda W

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Sobre el matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, la creadora de contenido confesó que le había dicho a la paisa que no asistiría y canceló su aparición en el evento debido al dolor; sin embargo, a último momento decidió que sí iría.

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No obstante, por medio de sus historias también explicó que no tiene ni una foto con los novios porque tuvo que irse muy temprano, pues el dolor no le permitió ni siquiera acercarse a donde estaba la pareja para hablar con ellos.

