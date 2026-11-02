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Diego Guauque se preparó por si moría: hizo testamento y escribió sus claves

Diego Guauque contó los preparativos que hizo por si moría para que su familia no pasara penurias mientras vivían un posible duelo.

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Diego Guauque habló con su familia de la muerte y alistó su testamento cuando tuvo cáncer

Tras vencer el sarcoma, el periodista reflexionó sobre la muerte, las conversaciones que llegan en momentos difíciles y confesó por qué dejó listas sus claves, finanzas y seguros.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Caracol TV