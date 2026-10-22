Diego Guauque conoció a su esposa en ‘Séptimo Día’ y compañera los delató

El flechazo entre Diego Guauque y Alejandra Rodríguez no ocurrió de la noche a la mañana, sino en el agitado vivir de las salas de redacción y las investigaciones periodísticas. Alejandra llegó al programa para convertirse en la productora del reportero, rol en el que demostró un talento excepcional. Como el mismo periodista confesó en el podcast, la química profesional fue inevitable, pues, para cumplir con sus labores, terminaban compartiendo más tiempo con los colegas que con la propia familia.

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Sin embargo, el inicio de su acercamiento amoroso no fue sencillo. En ese momento, ambos estaban casados y atravesaban etapas complejas en sus respectivas relaciones pasadas. Diego, por su parte, ya era padre de su primera hija. Al notar que la complicidad laboral trascendía a un sentimiento más profundo, comenzaron a salir “a escondidas”. Tras comprender que lo que sentían era genuino, sincero y mutuo, ambos tomaron la valiente determinación de poner punto final a sus anteriores uniones para construir una nueva vida juntos. "A mí haber pasado por un primer matrimonio me sirvió mucho porque porque uno sabe en qué se equivocó, qué hizo bien, pero sobre todo en qué la embarró. Claro, para no repetirlo", destacó en el episodio.

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Diego Guauque cuenta cómo salió a la luz su relación con su jefe de ‘Séptimo Día’



Aunque procuraron mantener el romance en total reserva dentro de las instalaciones del canal, el secreto finalmente se destapó. Una periodista del equipo notó la cercanía sospechosa entre ambos durante un viaje de trabajo y no dudó en ir con el chisme ante Manuel Teodoro, el director del espacio periodístico.

Aquella delatada generó tensión inmediata y armó una auténtica “pelotera” en la redacción. No obstante, lejos de tomar represalias, la reacción del director fue comprensiva y pragmática, y hasta les dio “su bendición”, como Diego afirmó en ‘Historias con Ritmo’. No obstante, menciona que la identidad de la responsable aún se mantiene oculta, "tenemos sospechas de una periodista ahí de esa época".

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Entendiendo que se trataba de dos adultos maduros con derecho a rehacer sus vidas, la situación pasó a convertirse en el motivo de bromas y “mamadera de gallo” entre los compañeros. El descubrimiento de la pareja también les quitó la presión de mantenerlo todo oculto y les permitió oficializar su noviazgo ante todo el equipo.

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¿Cómo fue la boda de Diego Guauque de ‘Séptimo Día’ y su esposa?

Superada la anécdota del delator, y tras siete años de noviazgo, Diego le pidió matrimonio a Alejandra durante un viaje familiar en Cannes, Francia, usando una tierna dinámica con figuras de Disney junto a su hija Gabi. Tiempo después, la boda civil dejó otra disparatada historia: la noche anterior, el periodista celebró la despedida de año del programa en una cancha de tejo, pasándose de tragos y llegando tarde y enguayabado a la notaría. Para arreglar el plantón, sacó unos emotivos votos escritos que sacaron lágrimas a los asistentes, dejando al descubierto que Alejandra había olvidado redactar los suyos. Entre risas recuerda la conversación que tuvieron en medio de la ceremonia: "dije, bueno, listo, yo llegué embriagado, tú me llegaste sin todo, ya no molestes. Y nos casamos muy muy felices".

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"Las dos decisiones más importantes que yo tomado en mi vida son primero separarme y segundo casarme con Aleja", afirmó Guauque en el pódcast. Tras haber superado juntos la dura batalla contra el cáncer y consolidar un hogar estable junto a su hija y su mascota, el periodista reflexionó sobre la importancia de elegir bien a la pareja de vida, recordando con una sonrisa aquel chisme de pasillo que terminó marcando el inicio de su mayor bendición.