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Quién es la esposa de Diego Guauque de 'Séptimo Día': la conoció en el programa

Diego Guauque de 'Séptimo Día' conoció a su esposa al trabajar juntos en el programa y una de sus compañeras delató su relación secreta con su jefe. Descubre aquí la reacción del equipo.

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Diego Guauque conoció a su esposa en ‘Séptimo Día’ y compañera los delató

El periodista y su esposa tienen una historia de amor digna de su propia novela. Conoce la verdad de este romance que empezó en el programa de Caracol y superó todas las pruebas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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