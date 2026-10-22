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Poncho Herrera, actor de ‘Rebelde’, regresó al quirófano por tercera vez: qué le ocurrió

El exintegrante de RBD publicó nuevas fotos tras su operación de rodilla y anunció que se alejará de las redes sociales para concentrarse en su recuperación.

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Poncho Herrera, actor de ‘Rebelde’, regresó por tercera vez al quirófano: qué le ocurrió

El exintegrante de RBD publicó nuevas fotos tras su operación de rodilla y anunció que se alejará de las redes sociales para concentrarse en su recuperación.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 22 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Poncho Herrera, actor de Rebelde
Poncho Herrera, actor de Rebelde
Foto: AFP