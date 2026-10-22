Poncho Herrera, actor de ‘Rebelde’, regresó por tercera vez al quirófano: qué le ocurrió

El recordado actor y exintegrante de la agrupación musical ‘Rebelde’ encendió las alarmas de sus fanáticos tras confirmar una tercera cirugía de rodilla. Poncho Herrera compartió detalles de su estado de salud desde el hospital y anunció un retiro temporal de las redes sociales para enfocarse en su recuperación física, desatando miles de mensajes de apoyo entre la farándula.

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El actor mexicano de 42 años reapareció en sus plataformas digitales con fotos desde la clínica donde fue intervenido. Aunque no dio detalles de la intervención quirúrgica a la que se sometió, confirmó que la cirugía fue en su rodilla y que estará distanciado de las redes sociales para enfocarse en su rehabilitación con calma.

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Tras conocerse su situación de salud, sus seguidores no tardaron en expresarle cariño y desearle una pronta recuperación. Entre los mensajes destacaron frases como: “Pronta recuperación, querido Poncho” y “¡Recupérate pronto, tocayo!”. Otros le enviaron palabras de ánimo y manifestaron sus ganas de verlo nuevamente activo, mientras que uno de los mensajes, escrito en portugués, le expresó amor y cuánto lo extraña.

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¿Por qué operaron a Poncho Herrera de la rodilla?

El actor y exintegrante de la agrupación mexicana sufrió una intervención quirúrgica en la rodilla debido a molestias y lesiones que arrastra desde tiempo atrás. Con esta tercera entrada al quirófano, Alfonso 'Poncho' Herrera busca solucionar de manera definitiva sus quebrantos de salud articulares para retomar sus proyectos actorales en cine y televisión.

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¿Qué pasó con Poncho Herrera y por qué se aleja de las redes?

Poncho Herrera anunció su retiro temporal de plataformas como Instagram y Twitter para priorizar su reposo y terapia física tras su operación de rodilla. El artista mexicano busca concentrarse al cien por ciento en su bienestar personal y evitar el estrés digital mientras cumple con el proceso de recuperación médica en compañía de sus seres queridos.