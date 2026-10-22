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Familia de Yeison Jiménez despide al padre de Sonia Restrepo con emotivo mensaje

Se conoció que el padre de Sonia Gordillo, suegro de Yeison Jiménez, fue encontrado sin vida en una zona del departamento de Caldas. ¿Qué ocurrió?

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Familia de Yeison Jiménez despide al padre de Sonia Restrepo con emotivo mensaje

Se conoció que el padre de Sonia Gordillo, suegro de Yeison Jiménez, fue encontrado sin vida en una zona del departamento de Caldas. ¿Qué ocurrió?

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 22 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Sonia Restrepo
Foto: Caracol Televisión.