Familia de Yeison Jiménez despide al padre de Sonia Restrepo con emotivo mensaje

En la tarde del 21 de octubre se conoció una nueva pérdida que enluta a la familia de Sonia Restrepo, viuda del cantante Yeison Jiménez. Según información difundida por el periódico regional ‘La Patria’, el hombre, de 59 años, habría sido hallado sin vida en Pensilvania, departamento de Caldas.

Las primeras versiones indican que un residente del sector alertó a las autoridades tras percatarse de lo ocurrido. Al lugar llegaron unidades de la Policía y organismos de socorro para adelantar las diligencias correspondientes y acordonar la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial que permita establecer las causas de la muerte ni las circunstancias en las que fue hallado el cuerpo.



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Familia de Yeison Jiménez despidió con emotivo mensaje al suegro del cantante

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Tras conocerse la muerte del padre de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante de música popular, reaccionó en nombre de su familia y compartió un mensaje de condolencias dirigido a los seres queridos de José Sigifredo Restrepo.





“Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Restrepo y los acompañamos de corazón, con profundo amor y respeto, en este difícil momento. Les deseamos fortaleza, paz y consuelo ante su pérdida”, se lee en la publicación.

Lina Jiménez comparte palabras a padre de Sonia Restrepo Foto: Instagram @linajimenez.g

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Hermano de Sonia Restrepo despidió a su padre con emotivo mensaje

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Tras conocerse el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo, Geimar Restrepo, hermano de Sonia Restrepo, compartió una fotografía junto a su padre acompañada de unas sentidas palabras de despedida. En su publicación, expresó el profundo dolor que siente por su pérdida y recordó las conversaciones y los momentos que quedaron pendientes.

“Papá, hoy y siempre te llevaré en mi corazón. No tengo palabras para este momento, solo pedirle a Dios que te reciba en sus brazos y que te perdone, mi viejo cascarrabias. Hoy mi corazón está en pedazos al saber que ya no estarás más con nosotros. Quedó un tinto pendiente, quedó una charla y nos quedamos debiendo un perdón, pero sé que Dios lo hará. Te amo y te amaré siempre, papá. Descansa, ve con Dios. Acá estamos tristes, pero tú nos darás la fortaleza para este duelo. Ve con Dios, por siempre en mi corazón”, escribió Geimar en su publicación de Instagram.