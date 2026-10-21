Pipe Bueno reveló dónde se casará con Luisa Fernanda W: “Un lugar hermoso y muy religioso”

El 23 de octubre de 2023, Pipe Bueno sorprendió a Luisa Fernanda W con una romántica propuesta de matrimonio durante un viaje a Dubái. El cantante de música popular preparó una escena de película, con pétalos de rosas rojas, velas y un letrero luminoso con la pregunta: ¿Quieres casarte conmigo? Un momento cargado de emoción que quedó inmortalizado en imágenes y conquistó a miles de usuarios en redes sociales.

Desde su compromiso, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W han despertado la curiosidad de sus seguidores por los detalles de su boda. En una reciente entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, el cantante de música popular compartió algunas pistas sobre la celebración y los planes que tiene para esta nueva etapa junto a la creadora de contenido, con quien ha formado una familia y está a pocos días de llegar al altar.



Puedes leer: 'En Qué Lío Me Metí': Doris Pombo tiene la lengua más peligrosa que una navaja

Publicidad

Pipe Bueno reveló lugar dónde se casará con Luisa Fernanda W

Publicidad

En una entrevista con Andrés Alcalá, periodista del programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, Pipe Bueno confirmó que se casará con Luisa Fernanda W a finales de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca.

“Pensamos casarnos en México, pero después de un tiempo decidimos casarnos en Colombia, todo por temas de desplazamiento. ¿Qué mejor que un lugar emblemático, un lugar hermoso y muy religioso de nuestro país?”, expresó el intérprete de ‘No voy a morir’.





Te puede interesar: Laura Bozzo estaría intubada y tendría varios órganos comprometidos: “Situación delicada”

¿Dónde pasarán su luna de miel Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Publicidad

Durante la conversación, el cantante de música popular reveló que Luisa Fernanda W le mencionó a Italia como uno de los destinos soñados para su luna de miel. Además, señaló que no contempla viajar con sus dos hijos durante esta celebración, pues es un viaje para disfrutar en pareja.

Por otra parte, Pipe Bueno no descartó la posibilidad de agrandar la familia y tener otro hijo junto a la creadora de contenido. “Es una gran probabilidad. Es decisión de ella, pero si ella dice que sí, vamos a hacer muy juiciosos la tarea”, aseguró el artista.