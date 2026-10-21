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Pipe Bueno reveló dónde se casará con Luisa Fernanda W: “Un lugar hermoso y muy religioso” - CaracolTV

El cantante de música popular reveló detalles de su boda con Luisa Fernanda W y adelantó algunos de los planes que tiene preparados para su luna de miel.

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Pipe Bueno reveló dónde se casará con Luisa Fernanda W: “Un lugar hermoso y muy religioso”

El cantante de música popular reveló detalles de su boda con Luisa Fernanda W y adelantó algunos de los planes que tiene preparados para su luna de miel.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 21 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Este fue el regalo que Luisa Fernanda W le dio a Pipe Bueno de cumpleaños.
Este fue el regalo que Luisa Fernanda W le dio a Pipe Bueno de cumpleaños.
Foto: Instagram @luisafernandaw