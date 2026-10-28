Poncho Zuleta rompe el silencio tras accidente de su hijo con una especial petición

El reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta, quien suspendió su gira por Estados Unidos, rompió el silencio ante varias preguntas de medios de comunicación, quienes se acercaron al artista para conocer de cerca cómo avanza el estado de salud de Kbeto Zuleta.

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¿Qué dijo Poncho Zuleta sobre Kbeto Zuleta, su hijo?

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Aunque el encuentro con los periodistas fue breve, el artista dejo ver su preocupación y pidió apoyo en medio de este difícil momento. “Quiero pedirles que oren por mi hijo, oren por mi hijo”, manifestó Poncho Zuleta. Tras pronunciar estas palabras, el intérprete continuó su recorrido, dejando un mensaje dirigido a quienes siguen de cerca la compleja situación que vive la familia Zuleta.

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Durante el encuentro, el intérprete de ‘Nunca te olvidaré’ aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje cargado de emotividad a sus seguidores, dejando en evidencia, una vez más, la cercanía y el vínculo de confianza que ha construido con el público que ha acompañado su trayectoria musical a lo largo de los años y quienes lo han apoyado luego del accidente que sufrió su hijo junto a sus músicos cuando regresaban a sus hogares luego de una presentación privada.



Poncho Zuleta, papá de Kbeto Zuleta, pide que oren por su hijo a su llegada a la clínica Iberoamérica para ver su estado de salud, tras el accidente de tránsito en Cesar. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/5rW4d5BZ2x — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026

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Cabe mencionar que la conversación con los medios de comunicación tuvo lugar a las afueras de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, centro asistencial al que fue trasladado Kbeto Zuleta después de permanecer varias horas en la Clínica Regional Sinais Vitais de Bosconia, Cesar. Este último centro médico está ubicado cerca del lugar donde ocurrió el siniestro vial el pasado lunes 26 de octubre, accidente en el que dos de los músicos que acompañaban al artista perdieron la vida.

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¿Quiénes son los hijos de Poncho Zuleta?

Poncho Zuleta tiene varios hijos, entre ellos se encuentran Emiliano Alfonso Zuleta Vergel, quien estudió medicina; Andrés Alfonso Zuleta García y Héctor Arturo Zuleta García, vinculados a proyectos musicales; y Carlos Alberto Zuleta García, conocido artísticamente como Kbeto Zuleta, quien ha seguido los pasos de su padre en la música vallenata.

Asimismo, el artista es padre de Luzmila Rosa Zuleta García y Claudia Margarita Zuleta Murgas, esta última reconocida por su trayectoria política en el departamento del Cesar. Aunque estos nombres aparecen en distintas reseñas biográficas sobre el intérprete, la información disponible no permite establecer con certeza que se trate de una lista completa de su descendencia.