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Qué dijo Poncho Zuleta tras accidente de Kabeto Zuleta, su hijo, y petición que hizo

Poncho Zuleta, cantante vallenato, habló tras el accidente de Kbeto Zuleta, su hijo, en el que él perdió una pierna, con los medios de comunicación e hizo petición a sus seguidores.

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Poncho Zuleta rompe el silencio tras accidente de su hijo con una especial petición

El artista vallenato interactuó un breve momento con algunos medios de comunicación y aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje especial a sus seguidores.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 28 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Poncho Zuleta
Foto: Instagram @ponchozuletadiaz