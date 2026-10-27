James Rodríguez celebró el cumpleaños de su hijo Samuel en redes

El pequeño Samuel, hijo del reconocido futbolista colombiano James Rodríguez, celebró su cumpleaños número 7 en una jornada llena de alegría, afecto y complicidad familiar. A través de su cuenta oficial de Instagram, el mediocampista compartió postales de la intimidad de su hogar en las que se aprecia la sonrisa de su hijo.

Para este día tan especial, el festejo contó con una colorida ambientación y dos tortas temáticas inspiradas en videojuegos. El pastel principal ostentaba detalles alusivos al mundo pixelado de Minecraft y llevaba el número 7 bien en alto, mientras que la segunda torta estaba decorada con chispas de colores, reflejando el espíritu alegre del homenajeado.



Qué reacciones y mensajes recibió la publicación de James Rodríguez

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Como era de esperarse, la publicación captó rápidamente la atención de los internautas, acumulando decenas de miles de 'me gusta' y cientos de comentarios a los pocos minutos de ser compartida. Tanto personalidades del mundo del entretenimiento como familiares cercanos del jugador manifestaron su cariño hacia el pequeño.

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Reacciones hacia Samuel Rodríguez Foto: Caracol Televisión

Entre las reacciones más destacadas figuró el emotivo mensaje de la modelo y empresaria Lorenna Borda, quien dedicó cariñosas palabras a Samuel: "Feliz cumpleaños Samu..... que Dios te bendiga y que sigas siendo ese niño feliz, amoroso y travieso...". De igual manera, Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, se unió a la celebración virtual dejando un cariñoso emoji en la sección de comentarios para felicitar a su sobrino.

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Cuántos hijos tiene James Rodríguez

El futbolista cucuteño es padre de dos niños nacidos en momentos muy distintos de su trayectoria deportiva y sentimental.

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Por un lado, está Salomé Rodríguez Ospina, quien es la primogénita del jugador. Nació el 29 de mayo de 2013 durante su matrimonio con la empresaria y modelo Daniela Ospina. Salomé se ha destacado ampliamente en el ámbito digital por su carisma, su talento para el baile y sus proyectos de contenido en redes sociales.

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Su segundo hijo es Samuel Rodríguez, nació el 27 de octubre de 2019 mediante el método de vientre de alquiler (gestación subrogada). El pequeño acaba de celebrar su cumpleaños número 7 rodeado del amor de su padre, quien suele compartir momentos íntimos de su faceta familiar en su cuenta oficial de Instagram.