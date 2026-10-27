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Así fue la celebración del cumpleaños del hijo de James Rodríguez

James Rodríguez celebró el cumpleaños número 7 de su pequeño hijo Samuel con una hermosa fiesta en casa. Las conmovedoras imágenes del festejo cautivaron de inmediato a miles de sus seguidores.

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James Rodríguez celebró el cumpleaños de su hijo Samuel en redes

James Rodríguez celebró el cumpleaños número 7 de su pequeño hijo Samuel con una hermosa fiesta en casa. Las conmovedoras imágenes del festejo cautivaron de inmediato a miles de sus seguidores.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 27 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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James Rodríguez y sus hijos
James Rodríguez y sus hijos
Foto: Caracol Televisión