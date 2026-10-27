Kbeto Zuleta será trasladado en avión ambulancia y seguirá en cuidados intensivos

La decisión fue tomada conjuntamente por su familia —encabezada por los maestros Poncho y Emiliano Zuleta— y el equipo médico de la Clínica Sinais Vitais, en el municipio de Bosconia. Tras las intervenciones quirúrgicas iniciales y la valoración del personal asistencial, se consideró prioritario su traslado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la capital del Atlántico para garantizar un seguimiento médico permanente y de alta complejidad.

Cómo será el proceso de traslado del artista vallenato

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la agrupación musical, el desplazamiento se llevará a cabo en un avión ambulancia. La aeronave despegará desde el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar con destino al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, mientras los equipos médicos ultiman todos los detalles logísticos para asegurar la estabilidad del artista durante el trayecto.

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Qué han dicho sus familiares y equipo de trabajo

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El mánager de la agrupación, Esteban Bolaño, y el jefe de prensa, Diego De la Cruz, expresaron su profundo agradecimiento al cuerpo médico y asistencial de la clínica en Bosconia por la dedicación y el acompañamiento brindado al artista. Asimismo, reiteraron su solidaridad con las familias de Geovany Lobo y Harold Santana, y extendieron un llamado a la prudencia a todos los seguidores, pidiendo evitar la difusión de información no verificada y consultar únicamente los boletines médicos oficiales.