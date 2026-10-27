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Se confirmó el traslado de Kbeto Zuleta hacia otra ciudad donde permanecerá bajo cuidados médicos

El cantante de música vallenata Kbeto Zuleta será trasladado en las próximas horas en avión ambulancia hacia Barranquilla para continuar con su atención especializada en la Clínica Iberoamérica.

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Kbeto Zuleta será trasladado en avión ambulancia y seguirá en cuidados intensivos

El cantante de música vallenata Kbeto Zuleta será trasladado en las próximas horas en avión ambulancia hacia Barranquilla para continuar con su atención especializada en la Clínica Iberoamérica.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 27 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Kbeto Zuleta
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Foto Instagram: @kbetozuleta