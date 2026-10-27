Luisa Fernanda y Pipe Bueno festejaron cumpleaños de su hijo con temática de Michael Jackson

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no quisieron que el cumpleaños de Dominic, su hijo menor, pasara desapercibido, en medio de los preparativos para su matrimonio, que se celebra este jueves 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá.

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Aunque no tiraron la casa por la ventana, como en ocasiones pasadas, los 'influencers' sí hicieron una celebración íntima con una temática inspirada en el 'Rey del Pop', Michael Jackson. La pareja decoró parte de su casa con caricaturas alusivas al artista y bombas negras y blancas. Asimismo, mandaron a hacer una torta con símbolos representativos al cantante.

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Dominic, que se disfrazó de ‘Spider Man’ para la ocasión, también tuvo una piñata en forma de cuatro, los años que cumplió, y con la que pudo recolectar dulces, juguetes y otras sorpresas, junto a su hermano y otros amiguitos.

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Luisa Fernanda W reveló que un día antes de su boda, su hijo mayor, Máximo, también cumple años y por lo mismo tendrá su celebración especial. Posteriormente, se reunirán con la familia de Pipe y ella para tener una cena especial antes del gran día.

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¿Cuántos años llevan juntos Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W comenzaron oficialmente su relación sentimental en octubre de 2019, luego de conocerse y construir una amistad que, con el tiempo, se transformó en amor. Desde entonces, la pareja ha compartido diferentes etapas de su vida, incluida la llegada de sus dos hijos, Máximo y Domenic.

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Los antioqueños pasaron por una crisis de pareja, que casi les cuesta su relación amorosa, cuando se mudaron a México. Pipe Bueno confesó que empezó a crear una adicción al alcohol y con el tiempo pasó a consumir otras sustancias, lo que hizo que Luisa se fuera de su casa con sus hijos. Eso hizo que el cantante se decidiera a buscar ayuda.

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La paisa también reconoció que el proceso afectó sus sentimientos hacia su pareja. “Hubo momentos en los que me desenamoré”, expresó al hablar de lo difícil que fue acompañarlo mientras criaba a sus hijos y continuaba con sus propios proyectos profesionales. No obstante, explicó que decidió apoyarlo porque creía que podía superar lo que estaba viviendo.

La pareja ha contado que logró comenzar un proceso de reconstrucción a partir de decisiones personales, límites y búsqueda de apoyo. Sus testimonios también han dejado claro que la recuperación no es sencilla ni inmediata.