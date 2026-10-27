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Luisa Fernanda y Pipe Bueno hicieron fiesta de cumpleaños sobre Michael Jackson

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno hicieron fiesta de cumpleaños para su hijo menor, con temática de Michael Jackson. Video de cómo fue la sencilla celebración que hicieron.

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Luisa Fernanda y Pipe Bueno festejaron cumpleaños de su hijo con temática de Michael Jackson

La creadora de contenido y el cantante de música popular compartieron detalles de la celebración, que aparentemente se hizo en el apartamento de la pareja, y en compañía de la gente más cercana.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 27 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Foto: Instagram @luisafernandaw