Pipe Bueno habla de su adicción al alcohol y cómo casi pierde a su familia: "fue complejo"

En una de las entregas más íntimas y reveladoras vistas en 'La Red', el reconocido cantante de música popular Pipe Bueno abrió su corazón con el periodista Andrés Alcalá. Lejos de los lujos y los escenarios, el artista colombiano se despojó de cualquier armadura para confesar los momentos más oscuros que vivió a raíz de una fuerte adicción al alcohol y a las sustancias, una situación que por poco le cuesta lo que más ama en la vida: su hogar, a su prometida Luisa Fernanda W y a sus hijos.

"En los últimos meses se exacerba el problema, porque empiezo ya a estar pensando en licor y tomando licor entre semana, en las mañanas, un café con licor, buscando que literalmente me pegara rápido (...) Es una conducta bastante adictiva, porque ya no es el compartir un trago, sino que quieres la sensación rápido. Claro, el problema es que eso comienza y te emborrachas", aseguró el cantante vallecaucano



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¿Cómo iniciaron las adicciones para Pipe Bueno?

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Durante la charla, el intérprete de 'No voy a moirir' explicó que las presiones de la industria, las expectativas y diversos factores personales se convirtieron en una carga pesada. El alcohol pasó de ser un acompañante social a convertirse en un refugio peligroso para evadir la realidad.





Con total franqueza, el artista reconoció que su consumo escaló a niveles críticos que terminaron afectando el núcleo de su hogar: “Primero normalizas eso y después de pronto empieza uno a abrir los ojos, a decir, yo siento que esta vuelta no me hace bien, pero todavía haces caso omiso, sigues ahí (...) Hay unas muy buenas borracheras que dices, ah no, pues qué, no puedo beber, no tengo el control, mira qué bacano, y llega la hora donde cometes errores" reveló el cantante sobre los momentos más duros en los que el problema se salió de control.

El punto de quiebre y el riesgo de perderlo todo

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La situación llegó a un límite insostenible donde su relación de pareja estuvo en la cuerda floja. Al encontrarse atrapado en una rutina de dependencia de la que afirmaba querer salir sin poder lograrlo por sus propios medios, el cantante entendió que necesitaba dar un giro radical o lo perdería absolutamente todo.

Con el respaldo incondicional de Luisa Fernanda W, quien estableció límites claros y decidió apoyarlo en medio de la tempestad, el artista comprendió que la reconstrucción de su vida dependía exclusivamente de su propia voluntad y de buscar ayuda profesional y espiritual.

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Pipe Bueno y la decisión de sanar e iniciar un nuevo camino

Hoy en día, el panorama es diferente. Tras someterse a un riguroso proceso de recuperación, que incluyó retiros espirituales y un trabajo interno profundo, Pipe Bueno asegura que vive un día a la vez. De esta difícil prueba de resiliencia también nació su nuevo enfoque musical, transformando el dolor y la catarsis en un poderoso mensaje de superación personal que hoy comparte con todos sus seguidores.

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