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Pipe Bueno habla de su adicción al alcohol y cómo casi pierde a su familia: "fue complejo"

El cantante Pipe Bueno abrió su corazón en ‘La Red’ y reveló detalles de su dura batalla contra el alcohol, la crisis que enfrentó con su familia y la decisión que tomó para cambiar su vida y salir adelante.

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Pipe Bueno habla de su adicción al alcohol y cómo casi pierde a su familia: "fue complejo"

El cantante Pipe Bueno abrió su corazón en ‘La Red’ y reveló detalles de su dura batalla contra el alcohol, la crisis que enfrentó con su familia y la decisión que tomó para cambiar su vida y salir adelante.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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