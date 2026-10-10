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Raphael emocionó a Bogotá y reveló detalles de su concierto y su bioserie ‘Aquel’ - CaracolTV

Raphael, ícono de la música en español, regresó a los escenarios. Conoce los detalles de su concierto y lo que se sabe de ‘Aquel’, la bioserie inspirada en la vida del legendario cantante.

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Raphael emocionó a Bogotá y reveló detalles de su concierto y su bioserie ‘Aquel’

Raphael, ícono de la música en español, regresó a los escenarios. Conoce los detalles de su concierto y lo que se sabe de ‘Aquel’, la bioserie inspirada en la vida del legendario cantante.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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