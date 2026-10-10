Raphael emocionó a Bogotá y reveló detalles de su concierto y su bioserie ‘Aquel’

El legendario cantante español Raphael, conocido cariñosamente como 'El Ruiseñor de Linares', hizo vibrar a la capital colombiana con un concierto inolvidable que dejó en evidencia que su inconfundible voz sigue más vigente que nunca. En medio de una agenda sumamente apretada, el artista se unió a los micrófonos del programa para conversar sobre su música y su presente artístico.

Pero las sorpresas no terminan sobre los escenarios, ya que los fanáticos del cantante ya pueden disfrutar de 'Aquel', su bioserie oficial, una producción cargada de emotivas historias, revelaciones y los secretos mejor guardados de su icónica trayectoria artística.



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Un concierto histórico en Bogotá y el estreno de su bioserie

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Durante su paso por el país, el intérprete de 'Como yo te amo' demostró por qué es una de las grandes leyendas vivientes de la música hispanoamericana. Con una energía arrolladora, repasó sus grandes éxitos y conectó profundamente con el público bogotano, consolidando una noche que quedará grabada en la memoria de sus seguidores.





A la par de su éxito musical en vivo, el lanzamiento de 'Aquel' ha generado gran expectativa en la industria del entretenimiento. Esta bioserie promete sumergir a la audiencia en los momentos más trascendentales de su vida personal y profesional, ofreciendo una perspectiva íntima de los desafíos y triunfos que moldearon al artista.

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Raphael habla sin filtro sobre su carrera y su legado

En medio de la entrevista exclusiva, el cantante compartió sus impresiones sobre este momento tan especial de su carrera, reflexionando sobre el cariño del público y la emoción de ver su historia llevada a la pantalla chica. Con la cercanía y la frescura que lo caracterizan, el artista español dejó claro que su pasión por la música sigue intacta y lista para conquistar a las nuevas generaciones.

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