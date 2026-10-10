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Quién ganó Miss Grand International 2026 y cómo le fue a la presentante de Colombia

Tanzania se llevó la corona de Miss Grand International 2026. La representante de Colombia también compitió por el título. Conoce cómo quedó en la clasificación y quiénes integraron el top 5.

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Miss Grand International 2026: así le fue a Colombia en el certamen de belleza

Tanzania se llevó la corona de Miss Grand International 2026. La representante de Colombia también compitió por el título. Conoce cómo quedó en la clasificación y quiénes integraron el top 5.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Miss Grand International 2026
Foto: YouTube de GrandTV