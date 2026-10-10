Miss Grand International 2026: así le fue a Colombia en el certamen de belleza

El mundo de los certámenes de belleza fijó su atención en Bangkok, Tailandia, donde se celebró la final de Miss Grand International 2026. En medio de una noche marcada por la elegancia, el despliegue escénico y la presencia de representantes de diferentes países, Tanzania conquistó el título gracias a la participación de Jihan Dimack, quien se convirtió en la nueva soberana del concurso.

El MGI Hall fue el escenario de una competencia en la que las candidatas buscaron demostrar no solo su preparación para la pasarela, sino también su carisma y capacidad para representar a sus respectivos países. La edición de este año también estuvo marcada por el cambio de sede, que trasladó la atención del certamen a la capital tailandesa.



Puedes leer: Miss Universo Colombia 2026: dónde ver la coronación y quiénes son las candidatas

Publicidad

Tanzania se quedó con la corona de Miss Grand International 2026

Publicidad

La representante de Tanzania, Jihan Dimack, logró destacarse durante la competencia y convenció al jurado para llevarse el título de Miss Grand International 2026. Su triunfo la convirtió en la protagonista de una velada que reunió a candidatas de distintas partes del mundo y puso de relieve la diversidad cultural.

Entre las participantes que llegaron a la etapa decisiva se encontraron las representantes de Ecuador, Guatemala, Países Bajos, Vietnam y Tanzania. Cada una buscó sobresalir en una competencia en la que la seguridad, la elegancia y la presencia escénica fueron elementos centrales.



¿Quiénes integraron el top 5 de Miss Grand International 2026?

El selecto grupo quedó conformado por las representantes de Tanzania, Ecuador, Países Bajos, Guatemala y Vietnam, quienes se destacaron durante la competencia. La candidata de Tanzania se llevó la corona, mientras que Ecuador obtuvo el título de virreina y el reconocimiento a Miss Popular Vote, que destacó el respaldo del público.

Publicidad

Por su parte, Miss Grand Netherlands ocupó el puesto de segunda finalista, seguida por Miss Grand Guatemala, tercera finalista, y Miss Grand Vietnam, cuarta finalista. De esta manera, las cinco candidatas protagonizaron la etapa definitiva del certamen internacional de belleza.

Te puede interesar: Jeison López, exparticipante del ‘Desafío’, volvió a romper récord

Publicidad

¿Cómo le fue a Colombia en Miss Grand International 2026?

Publicidad

María Paula Berrio Díaz fue la encargada de representar a Colombia en Miss Grand International 2026, certamen en el que destacó durante los días de concentración por su carisma, elegancia, personalidad y elección de vestuario.

La colombiana participó en las diferentes actividades previas a la gala final; sin embargo, pese a su preparación y desempeño durante el concurso, Berrio Díaz no logró avanzar al top 25 de semifinalistas, por lo que quedó fuera de la disputa por la corona. Su participación marcó el paso de Colombia por una nueva edición de uno de los certámenes internacionales de belleza.