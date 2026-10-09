Estos mini dobles ganaron un cupo en la siguiente etapa de la competencia

La búsqueda del mini doble perfecto en el escenario de Yo Me Llamo vivió una jornada emocionante y llena de talento de la mano de cuatro pequeños grandes artistas. Con interpretaciones memorables, carisma desbordante y un derroche de actitud sobre la pista, estos cuatro mini imitadores endulzaron el oído del jurado y dieron un paso más en la competencia: aseguraron su voz en la siguiente etapa de Yo Me Llamo, donde continúa la búsqueda del mini doble perfecto.

La velada arrancó con la energía y la fuerza del rock en español. 'Yo Me Llamo Mini Gustavo Cerati' se adueñó del micrófono para cantar ‘De música ligera’, contagiando de emoción al auditorio con los potentes acordes característicos de Soda Stereo y una marcada presencia escénica que puso a vibrar a todos los asistentes.



Seguidamente, la elegancia, el ritmo y el encanto se apoderaron del escenario con la llegada de 'Yo Me Llamo Mini Luis Miguel', quien cantó ‘Será que no me amas’. Con pasos de baile impecables y la frescura propia de 'El Sol de México', el pequeño concursante robó sonrisas y aplausos de toda la mesa de juzgamiento.

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La cuota internacional y el toque pop llegaron de la mano de 'Yo Me Llamo Mini Elton John', quien demostró su versatilidad y soltura artística al piano al cantar el éxito ‘I’m still standing’. Su caracterización y actitud británica sobre la pista aportaron una dosis inolvidable de frescura a la noche.

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Finalmente, la emotividad y la potencia vocal alcanzaron su punto máximo cuando 'Yo Me Llamo Mini Isabel Pantoja' cantó ‘Marinero de luces’. Su sentida interpretación llenó el escenario de sentimiento, erizando a los jurados y consolidando un momento verdaderamente mágico en la velada.





Gracias a su esfuerzo y crecimiento constante, estos mini dobles lograron avanzar de fase y mantener vivo el sueño de convertirse en el mejor tributo infantil de la televisión colombiana.

De qué se trata la edición 'Mini' de Yo Me Llamo

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Es una versión especial del exitoso programa concurso de Caracol Televisión en la que niños y jóvenes con talentos extraordinarios imitan a grandes leyendas de la música nacional e internacional. Durante cada gala, el jurado evalúa el parecido vocal, la caracterización física y la puesta en escena para guiar el desarrollo de los pequeños artistas.

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