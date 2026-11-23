Los imitadores de Soda Stereo regresaron al escenario de ‘Yo Me Llamo’ dispuestos a demostrar que habían escuchado las recomendaciones de los jurados. Con una presentación llena de energía y actitud rockera, el grupo logró emocionar a Amparo Grisales, quien disfrutó de su actuación tanto durante como después del espectáculo. Al finalizar, la jurado les expresó que estaban muy lindos y que habían hecho un gran trabajo.

Además de los elogios, los participantes recibieron comentarios positivos por la conexión que demostraron entre ellos durante la interpretación. Los jurados destacaron que la química del grupo estuvo increíble, un aspecto fundamental para representar a una banda que dejó huella en la historia del rock en español. Así, los imitadores demostraron que continúan trabajando para perfeccionar su caracterización y sus presentaciones.

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Datos curiosos de Soda Stereo

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Soda Stereo fue una de las bandas de rock en español más importantes de Latinoamérica. Se formó en Buenos Aires, Argentina, en 1982, y estuvo integrada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. Desde sus primeros años, el grupo consiguió llamar la atención por su propuesta musical y su estilo innovador, convirtiéndose en un referente para varias generaciones.



Entre sus canciones más reconocidas están ‘De música ligera’, ‘Persiana americana’, ‘Cuando pase el temblor’, ‘En la ciudad de la furia’ y ‘Trátame suavemente’. Un dato curioso es que en 1997 la banda anunció su separación y realizó una gira de despedida. Sin embargo, en 2007 sus integrantes volvieron a reunirse para la gira ‘Me Verás Volver’, que convocó a miles de seguidores en distintos países.

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