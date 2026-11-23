Una emotiva presentación protagonizó el imitador de Luis Fonsi en el escenario de ‘Yo Me Llamo’, donde logró conmover hasta las lágrimas al maestro César Escola. El jurado confesó que la interpretación lo hizo viajar en el tiempo y recordar algunos momentos vividos durante la pandemia, una época que despertó diferentes emociones en él.

Por su parte, Amparo Grisales también destacó el trabajo del participante y calificó su actuación como una interpretación hermosa. Sin embargo, le hizo una recomendación: debía moverse más en el escenario para complementar su talento vocal con una mayor expresión corporal; además, el imitador confesó que le dedicó su presentación a una persona muy importante para él.

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Datos curiosos de Luis Fonsi

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Luis Fonsi, cuyo nombre completo es Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, nació el 15 de abril de 1978 en San Juan, Puerto Rico. Desde pequeño mostró interés por la música y formó parte del Coro de Niños de San Juan. Además, durante su adolescencia integró un grupo musical llamado Big Guys, en el que compartió con Joey Fatone, quien años después alcanzaría la fama como integrante de *NSYNC.

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Su carrera despegó internacionalmente con canciones como ‘No me doy por vencido’ y ‘Aquí estoy yo’, pero en 2017 alcanzó un éxito mundial con ‘Despacito’, tema que interpretó junto a Daddy Yankee y que se convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales de la música latina.

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