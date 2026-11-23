A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Martha Isabel Bolaños compartió un carrusel de fotos en donde se observa a la mujer de espaldas abrazada a alguien sentado en un sofá, una escena que sirvió como abrebocas para contar el momento personal que atraviesa.

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Según dijo, hoy se está dando una nueva oportunidad en el amor con una ilusión que hacía tiempo no sentía. La actriz señaló que esa confianza surge de un proceso previo de autocuidado, reserva y preparación personal, enfocado en cultivar valores como la honestidad, la generosidad y la disposición para amar sin negociar lo esencial.

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“Y entonces llegó él. Un hombre espectacular, noble, con valores que admiro y una manera de cuidarme que me toca el corazón. Me siento afortunada de conocerlo y de descubrir todo lo hermoso que tiene para ofrecer. Merece mi respeto, mi ternura y mi cuidado; quiero que también encuentre en mí un lugar donde sentirse amado, valorado y acompañado”, dice la publicación.

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Publicación de Martha Isabel Bolaños en Instagram Foto Instagram: @marthaisabelii

La mujer tambien destacó las cualidades de la persona que llegó a su vida, a quien describió como un hombre espectacular, noble y con valores que admira, resaltando la forma en que la cuida y las conversaciones que comparten. Aunque precisó que prefiere guardar algunos detalles en la intimidad mientras siguen conociéndose y construyendo bases firmes, aseguró que vive este presente con gratitud y convicción.

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Finalmente, Martha Isabel Bolaños dedicó unas palabras a quienes aún esperan una relación sana, invitándolos a escucharse, cultivar su propia vida y no conformarse con menos de lo que merecen para sentirse en paz. Al cierre de su mensaje, dejó ver lo contenta que se siente con esta etapa al afirmar que mirar al hombre que tiene a su lado le hace sentir que valió la pena esperar.

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Dónde nació Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños nació en Cali, Valle del Cauca; ha trabajado en distintas producciones de Caracol como ‘Julius’, ‘Se armó la gorda’, ‘Cómplices’, ‘La bruja’, ‘Rafael Orozco, el ídolo’; además, también participó en el ‘Desafío 2014: Marruecos, las mil y una noches’.

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La caleña decidió emprender en el mundo empresarial y creó su propia marca de productos de belleza (Productos Primavera MB) y, hace poco tiempo, entró en la industria musical y empezó su proyecto como DJ, bajo el nombre de ‘DJ Salsa Glam’ o ‘DJ Mar’. Tiene una propuesta que abarca la salsa clásica e incluso la salsa romántica.