Puerto Rico se vistió de gala para recibir la edición número 75 de Miss Universo, uno de los concursos de belleza más importantes del mundo. La Isla del Encanto reunió a 116 candidatas de diferentes países y territorios, quienes llegaron con el sueño de conquistar la corona y convertirse en la sucesora de la reina de Fátima Bosch.

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¿Cuándo y a qué hora es la coronación de Miss Universo 2026 en Colombia?

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La ceremonia de coronación de la edición 75 de Miss Universo se llevará a cabo este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan. En Colombia, la transmisión principal arranca a las 8:00 p. m., precedida a las 7:00 p. m. por el especial previo ‘Celebrando Nuestras Reinas’ de Telemundo.

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¿Dónde ver en vivo Miss Universo 2026 desde Colombia?



Para todos los amantes de los certámenes de belleza en Colombia, habrá diferentes alternativas para seguir de cerca cada detalle de esta esperada competencia. La transmisión estará disponible a través de Telemundo Internacional, en los servicios de televisión por suscripción. Además, la competencia también será emitida a través de la cuenta oficial de YouTube de la organización.

Asimismo, quienes prefieran conectarse desde plataformas digitales podrán disfrutar de contenidos especiales, novedades, entrevistas, imágenes exclusivas y cobertura a través de los canales oficiales de YouTube y las redes sociales de Telemundo y Miss Universe.

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¿Quién representa a Colombia en Miss Universo 2026 y quién entrega la corona?

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María Alejandra López Pérez es la encargada de representar a Colombia en este importante certamen de belleza internacional. A lo largo de la competencia, la colombiana ha logrado destacarse por su elegancia, carisma, seguridad y desempeño en cada una de las etapas, consolidándose como una de las grandes favoritas para conquistar la corona y convertirse en la nueva soberana universal, título que actualmente ostenta la mexicana Fátima Bosch.