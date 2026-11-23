La expectativa por la edición diamante de Miss Universo 2026, que se celebra en Puerto Rico, crece con el paso de los días y casi 80 candidatas compiten por convertirse en la sucesora de la corona universal. En conversación para los canales digitales de Caracol Televisión, el periodista y especialista en reinados Daniel Montañez analizó el desempeño de las delegadas en la concentración y se la jugó por su top cinco definitivo para la gala final.

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Según Montañez, la competencia está marcada por un alto nivel de preparación, presencia escénica y estrategia digital, pero cinco países sobresalen por encima del resto: Venezuela, Francia, Filipinas, Puerto Rico y Colombia.

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"Deberían coronarla como la tercera Miss Universo colombiana. No hay forma de que María Alejandra López Pérez no esté en ese top cinco", aseguró el especialista al destacar el recorrido y la madurez de la representante nacional.

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Quiénes serían las cinco finalistas de Miss Universo 2026

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En la cima de sus predicciones, Daniel incluyó una combinación de tradición latina, elegancia europea y disciplina asiática, asegurando que la organización buscará una reina integral, cercana y con proyección comercial.

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El grupo está encabezado por María Alejandra López Pérez, representante de Colombia, de quien resaltó su trayectoria de más de una década en certámenes internacionales, su dominio del inglés, su pasarela, su disciplina física y su labor social con 'Best Buddies'.

A ella se suma Clara Vegas, candidata de Venezuela, hija de una ex Miss Venezuela que alcanzó el top 10 universal y a quien destacó por su estatura, carisma y naturalidad, comparando su cercanía con la de Paulina Vega.

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También incluyó a Jennifer de Puerto Rico por aprovechar la localía desde el primer día en el aeropuerto y proyectar elegancia y conexión ante las cámaras; a Beatrice Millan de Filipinas, a quien calificó como la mejor vestida de la edición hasta el momento por su planeación de atuendos inspirados en el concepto tropical caribeño y su rostro armónico; y a Francia, formada bajo el liderazgo de Inès Ligron y posicionada como la gran carta europea por su sentido de la moda, impacto digital y cercanía con los seguidores.

Colombia podría llegar a ganar Miss Universo 2026

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El análisis pone el foco en la experiencia de María Alejandra López Pérez como un factor diferencial frente a candidatas más jóvenes. Tras haber sido Primera Princesa en el Concurso Nacional de Belleza frente a Paulina Vega, ganar títulos como Reina Hispanoamericana y ser finalista en Miss Grand International, la colombiana llega a Puerto Rico con un dominio total del formato.

Según Daniel, su mayor fortaleza radica en la madurez emocional para afrontar una concentración exigente sin perder el foco estratégico. Además, descartó que el triunfo previo de una representante latinoamericana sea un obstáculo para otra corona en la región, recordando antecedentes históricos en los que candidatas del mismo continente se entregaron el título de manera consecutiva.

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Qué otras candidatas podrían sorprender en Miss Universo 2026

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Aunque el top cinco parece definido en el radar del experto, la competencia en San Juan deja espacio para posibles revelaciones. Entre ellas, Chile aparece como la principal candidata capaz de dar la sopresa gracias a su renovado corte de cabello, su belleza y una oratoria estructurada que ya generó empatía y viralidad durante su coronación nacional.

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Asimismo, el especialista pidió no perder de vista a Nicaragua, que ha llamado la atención por su porte y presencia escénica; Brasil, por su magnetismo y sensualidad sobre el escenario y Nueva Zelanda, a quien perfiló como una de las sorpresas más atractivas del bloque internacional de cara a la velada de coronación.