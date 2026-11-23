La sexta edición del Foro de Educación de la Fundación Barco, celebrada el 10 de noviembre, puso sobre la mesa una realidad que conmovió profundamente y exigió acción inmediata. A partir de un sondeo participativo con 1.533 estudiantes de quinto a undécimo grado de 74 colegios en 10 departamentos, el encuentro evidenció que el 73 % de los jóvenes evita usar los baños de su colegio por las condiciones en que se encuentran.

Detrás de esa cifra hay historias cotidianas marcadas por la falta de agua —reportada hasta en un 50 % de los casos—, el deterioro de la infraestructura y la ausencia de luz y ventilación, señaladas por cuatro de cada diez encuestados. El balance dejó en claro que estas carencias golpean con fuerza la vida escolar y emocional de niñas, niños y adolescentes.



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Quienes evitan estos espacios pueden enfrentar hasta cuatro veces más dificultades para concentrarse, son hasta diez veces más propensos al ausentismo y un 29 % ha pensado en faltar a clases o irse antes. El impacto resulta aún más agudo para las estudiantes: el 55 % indicó no haber podido usar los baños cuando lo necesitó frente al 44 % de los hombres, y hasta un 40 % de las jóvenes consideró no asistir al colegio durante su menstruación.

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Como recordó el encuentro, tanto el reconocimiento de la ONU en 2010 como la Sentencia T-175 de 2026 de la Corte Constitucional respaldan que unas condiciones sanitarias precarias vulneran la dignidad, la salud y el derecho a la educación. Durante la jornada, el director general de la Fundación Barco, Alfonso Otoya, enfatizó que el derecho a la educación no termina en un cupo escolar y exige condiciones materiales dignas para aprender y permanecer en igualdad de condiciones.



En esa línea, la organización presentó Baños al Derecho, un programa que iniciará con un diagnóstico en 725 colegios rurales del Caribe y el Eje Cafetero para priorizar mejoras en infraestructura y fomentar el cuidado y la sostenibilidad de estos espacios, con una proyección inicial de beneficiar a más de 128.000 estudiantes.

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Las conversaciones también reunieron miradas inspiradoras de referentes internacionales como Francis L. de los Reyes III y Tania Vachon, junto a voces clave del entorno nacional. Carlos Castañeda, líder de conservación de la Secretaría Distrital de Educación, destacó la importancia de involucrar a los estudiantes para fortalecer su sentido de cuidado de lo público, mientras que Diana Chingaté, jefe de sostenibilidad corporativa de Industrias Corona, llamó a dejar de lado los egos y trabajar en alianzas reales desde lo que cada actor sabe hacer.

El cierre del foro dejó un mensaje luminoso y comprometedor: la infraestructura escolar nunca es un escenario neutro, y transformar esta realidad exige la corresponsabilidad del Estado, la academia, los docentes, las familias y el sector privado. Escuchar a los estudiantes y actuar con empatía se convirtió así en el gran punto de partida para construir una educación más justa y humana en el país.