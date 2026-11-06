Formación de nivel internacional: 76 futbolistas de Compensar viajan a España

Hay momentos que marcan un antes y un después en la vida deportiva y personal de un joven. Eso fue precisamente lo que se vivió durante el reciente evento de entrega de banderas organizado por Compensar, un espacio solemne y emotivo que reunió a sus equipos de fútbol de alto rendimiento —desde la sub-13 hasta la sub-17—. La ceremonia marcó la antesala de un hito: por primera vez, Compensar consolida una alianza estratégica de esta magnitud con LALIGA para llevar a sus talentos a entrenar fuera del país.

La jornada abrió con un espacio de diálogo liderado por directivos y representantes de la organización. Carlos Calvete, Gerente de Recreación, Cultura y Deporte de Compensar, destacó que “en Compensar entendemos que la formación deportiva va más allá de la competencia”, señalando que este stage permite acercar a las familias y a los deportistas a escenarios internacionales que antes parecían lejanos, aportando de forma directa a la construcción de su proyecto de vida.



Sin embargo, el momento de mayor conexión llegó de la mano de las familias. Las voces de un padre y una madre conmovieron a los asistentes al compartir los sacrificios, el esfuerzo incansable, las rifas y el ahorro diario que requirió cubrir la parte correspondiente para hacer posible este sueño, recordando que detrás de cada jugador hay una red de amor y apoyo inquebrantable.

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Tras los emotivos relatos, se llevó a cabo el significativo acto protocolario de entrega de las banderas de Colombia y de Compensar, un símbolo del orgullo patrio y de la responsabilidad que estos deportistas asumen al representar el talento nacional en escenarios internacionales.

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La delegación conformada por más de 85 personas, entre entrenadores, equipo de acompañamiento y deportistas ya se encuentran concentrados desde el 1 de noviembre en el Fútbol Salou Sports Center, en Cataluña, un complejo de primer nivel con 11 campos de fútbol. Allí, estarán entrenando bajo la rigurosa metodología de LALIGA guiados por entrenadores con licencia UEFA Pro, el título de más alto nivel otorgado por la UEFA, trabajando áreas técnico-coordinativas, táctico-cognitivas, condicionales y socioafectivas, además de disputar partidos de competencia frente a academias de clubes españoles.





Más allá de la alta exigencia táctica, la agenda también incluye actividades culturales y recreativas memorables como un City Tour por Barcelona, la asistencia a un partido oficial de LALIGA de primera división y una visita al parque de atracciones PortAventura. Este viaje consolida valores esenciales como la autonomía, la disciplina, el liderazgo y la adaptación a nuevos entornos.

Estos 76 futbolistas no solo cruzan el Atlántico para perfeccionar su técnica, sino para demostrar que con perseverancia, unión institucional y respaldo familiar, las grandes metas se convierten en realidad.