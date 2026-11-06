Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Capítulo 74 Yo Me Llamo
Incapacidad de 'Poncho' Zuleta
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
Los mejores mini de la noche

Formación de nivel internacional: 76 futbolistas de Compensar viajan a España - CaracolTV

Con la entrega de banderas, 76 futbolistas de Compensar, desde la sub-13 hasta la sub-17, inician su viaje a España para vivir una inolvidable experiencia de formación deportiva junto a LALIGA.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Patrocinado

Formación de nivel internacional: 76 futbolistas de Compensar viajan a España

Con la entrega de banderas, 76 futbolistas de Compensar, desde la sub-13 hasta la sub-17, inician su viaje a España para vivir una inolvidable experiencia de formación deportiva junto a LALIGA.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
BANDERAS COMPENSAR.png