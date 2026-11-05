Los mejores minis de la noche: boleros, pop y música popular

El templo de la imitación se llenó de ternura, talento y voces prodigiosas con una gala inolvidable protagonizada por los más pequeños de Yo Me Llamo. Los seis minis demostraron que el tamaño no importa cuando se trata de pisar fuerte el escenario, poniendo en pie las recomendaciones que sus padrinos y los maestros de la escuela les entregaron para conquistar al exigente jurado.

La noche arrancó con el sentimiento inconfundible de 'Yo Me Llamo Mini Julio Jaramillo', quien erizó la piel del público interpretando con gran sentimiento el clásico 'Senderito de amor'.



‘Yo Me Llamo Mini Julio Jaramillo’ en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

Publicidad

La potencia vocal continuó con la deslumbrante presentación de 'Yo Me Llamo Mini Ángela Aguilar', que se lució al entonar las nostálgicas y difíciles notas de 'Cucurrucucu paloma'.

Mini Ángela Aguilar en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

Publicidad

El romanticismo y la balada pop se apoderaron del set gracias a la sentida interpretación de 'Yo Me Llamo Mini Andrés Cepeda' con el tema 'Desesperado'.



Mini Andrés Cepeda en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

Por su parte, la energía y el derroche de fuerza interpretativa llegaron de la mano de 'Yo Me Llamo Mini Whitney Houston', quien dejó sin aliento a los televidentes con una impecable versión de 'It’s not right, but it’s okay'.

Mini Whitney Houston en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

Publicidad

La bohemia y el desamor también tuvieron su espacio estelar con la potente voz de 'Yo Me Llamo Mini Mon Laferte' al cantar 'Por qué me fui a enamorar de ti'.

Mini Mon Laferte en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

Para cerrar con broche de oro, el folclor y la música ranchera resonaron con fuerza gracias a 'Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández', que interpretó con ímpetu y gran sello personal el clásico 'Acá entre nos'. Todos lograron convencer al jurado y aseguraron un avance más en esta emocionante temporada.

Mini Vicente Fernández en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

Publicidad

Cuál es el nombre real y la trayectoria de Ángela Aguilar

Publicidad

Ángela Aguilar Álvarez, nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 8 de octubre de 2003, es una cantante estadounidense de música regional mexicana. Es hija del reconocido intérprete Pepe Aguilar y nieta de las leyendas de la música ranchera Antonio Aguilar y Flor Silvestre, destacándose desde muy pequeña en la industria musical.

De dónde es Andrés Cepeda y cuáles son sus mayores éxitos

Publicidad

Andrés Cepeda es un cantautor y músico colombiano nacido en Bogotá el 7 de julio de 1973. Inició su carrera como vocalista de la agrupación Poligamia y posteriormente consolidó una exitosa trayectoria solista dentro del género del pop romántico y las baladas, siendo autor de grandes éxitos como 'Día tras día', 'Sé morir' y 'Lo que había que hablar'.

Cuándo nació Whitney Houston y cuáles fueron sus premios más importantes

Publicidad

Whitney Houston nació en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 9 de agosto de 1963 y falleció el 11 de febrero de 2012. Es considerada una de las voces más grandes de la historia de la música pop y R&B, galardonada a lo largo de su carrera con múltiples premios Grammy, American Music Awards y Billboard, además de protagonizar la exitosa película 'El guardaespaldas'.