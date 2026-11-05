Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rafael Orozco
Capítulo 74 Yo Me Llamo
Cristiano Ronaldo
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
Los mejores mini de la noche

Quiénes fueron los mejores minis de la noche en 'Yo Me Llamo Mini'

Seis minis dieron lo mejor de sí y pusieron en pie los consejos que sus padrinos y la escuela de 'Yo Me Llamo' les dieron para que demostraran que son los mejores. De esta manera, aseguraron un avance más.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Los mejores minis de la noche: boleros, pop y música popular

Seis minis dieron lo mejor de sí y pusieron en pie los consejos que sus padrinos y la escuela de 'Yo Me Llamo' les dieron para que demostraran que son los mejores. De esta manera, aseguraron un avance más.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Yo Me Llamo Mini.png