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Cristiano Ronaldo se retira de Selección de Portugal y deja mensaje a Georgina

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección nacional después de 23 años de trayectoria, por medio de una conmovedora carta, en la que le hizo una mención especial a su esposa, madre e hijos.

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Emotivo mensaje de Cristiano a Georgina y su familia en despedida de Selección Portugal

El futbolista anunció su retiro de la selección nacional después de 23 años de trayectoria, por medio de una conmovedora carta, en la que le hizo una mención especial a su esposa, madre e hijos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Cristiano Ronaldo se refirió a su pareja Georgina Rodríguez.
Cristiano Ronaldo se refirió a su pareja Georgina Rodríguez.
Foto: Instagram @georginagio