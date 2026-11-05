Emotivo mensaje de Cristiano a Georgina y su familia en despedida de Selección Portugal

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol este jueves 5 de noviembre de 2026 al anunciar su retiro de la Selección de Portugal, justo después de que varias figuras, como Messi, James Rodríguez y hasta David Ospina, también decidieran dar un paso al costado.

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Después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de su país, el delantero publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales en el que repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera y agradeció a las personas que lo acompañaron en ese camino.

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Uno de los apartados más emotivos de su carta estuvo dedicado a Georgina Rodríguez, con quien se casó en agosto de 2026, a su mamá y a sus hijos. El futbolista reconoció que sus seres queridos también hicieron parte de ese sueño y que, durante años, tuvieron que comprender las ausencias, los sacrificios y los momentos en los que sus compromisos con la selección ocuparon un lugar importante en su vida.

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"A mi familia, gracias por haber compartido este sueño conmigo. Gracias por comprender las ausencias, los sacrificios y los momentos en los que la selección necesitó ocupar un espacio que también les pertenecía a ustedes. Si llegué tan lejos, fue porque siempre estuvimos de la mano", dijo, mientras se mostraron fotografías de él con Georgina, sus hijos y su madre.



¿Por qué Cristiano Ronaldo se retiró de la Selección de Portugal?

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El anuncio marca el final de una etapa que comenzó en agosto de 2003, cuando Cristiano Ronaldo debutó con la selección portuguesa. A sus 41 años, el delantero decidió entregar la camiseta número 7, luego de la polémica que se presentó en su última convocatoria, cuando se dijo que abandonó la concentración por desacuerdos con las alineaciones.

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En su despedida, el futbolista explicó que no fue una decisión sencilla, pues también involucraba sus sentimientos. Aseguró que se marcha orgulloso del camino recorrido y con la tranquilidad de haberlo dado todo por su país.

“Hoy termina mi trayectoria dentro del campo por la selección nacional. Me voy con la cabeza en alto, orgulloso del camino que recorrí y con la conciencia de que di todo lo que tenía por Portugal”, concluyó en su carta.

