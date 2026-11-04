En dónde fue grabada la nueva canción ‘Señora’ de Pipe Bueno: un romántico lugar

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La pareja contrajo matrimonio el 29 de octubre en una ceremonia celebrada en la Catedral de Sal de Zipaquirá, un emblemático escenario del país donde estuvieron rodeados de familiares, amigos cercanos y colegas del entretenimiento.
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Tras presenciar el sí acepto, los invitados llegaron a Arena MX para continuar con la fiesta y la recepción. Este acontecimiento sirvió como el escenario principal y concepto visual para plasmar la romántica historia de su relación en el videoclip de su nuevo sencillo musical.
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El sencillo 'Señora' compuesto e interpretado por Pipe Bueno explora las fibras más sensibles del amor incondicional, la complicidad en el hogar y la protección familiar. Con una letra que resalta la entrega total hacia la pareja y frases memorables como "Seré el escudo de tu corazón para que no te puedan lastimar", el artista plasma su momento de madurez artística y personal.
Durante la ceremonia, los seguidores de la pareja pudieron presenciar de cerca el minuto a minuto de la ceremonia, pues Pipe Bueno transmitió en vivo por medio de sus redes. Sin embargo, no era solo para los espectadores y es que existe una razón más romántica de todo.
El intérprete de ‘Te hubieras ido antes’ recopiló momentos de su boda y estos son los protagonistas del último sencillo ‘Señora’. En el video hay tomas de Luisa Fernanda W minutos antes de entrar a su boda, también Pipe Bueno junto a su mamá. Las conmovedoras tomas junto a sus hijos y los momentos de la ceremonia y la fiesta.
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La producción combina magistralmente los acordes tradicionales de la música popular con arreglos de balada, logrando posicionarse rápidamente en las principales tendencias digitales y acumulando miles de reproducciones en YouTube.