En dónde fue grabada la nueva canción ‘Señora’ de Pipe Bueno: un romántico lugar

La pareja contrajo matrimonio el 29 de octubre en una ceremonia celebrada en la Catedral de Sal de Zipaquirá, un emblemático escenario del país donde estuvieron rodeados de familiares, amigos cercanos y colegas del entretenimiento.

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Tras presenciar el sí acepto, los invitados llegaron a Arena MX para continuar con la fiesta y la recepción. Este acontecimiento sirvió como el escenario principal y concepto visual para plasmar la romántica historia de su relación en el videoclip de su nuevo sencillo musical.

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De qué trata la nueva canción ‘Señora’ de Pipe Bueno y dónde fue grabado el video musical

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El sencillo 'Señora' compuesto e interpretado por Pipe Bueno explora las fibras más sensibles del amor incondicional, la complicidad en el hogar y la protección familiar. Con una letra que resalta la entrega total hacia la pareja y frases memorables como "Seré el escudo de tu corazón para que no te puedan lastimar", el artista plasma su momento de madurez artística y personal.



Durante la ceremonia, los seguidores de la pareja pudieron presenciar de cerca el minuto a minuto de la ceremonia, pues Pipe Bueno transmitió en vivo por medio de sus redes. Sin embargo, no era solo para los espectadores y es que existe una razón más romántica de todo.

El intérprete de ‘Te hubieras ido antes’ recopiló momentos de su boda y estos son los protagonistas del último sencillo ‘Señora’. En el video hay tomas de Luisa Fernanda W minutos antes de entrar a su boda, también Pipe Bueno junto a su mamá. Las conmovedoras tomas junto a sus hijos y los momentos de la ceremonia y la fiesta.

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La producción combina magistralmente los acordes tradicionales de la música popular con arreglos de balada, logrando posicionarse rápidamente en las principales tendencias digitales y acumulando miles de reproducciones en YouTube.