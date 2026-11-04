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Detalles de dónde fue grabada la nueva canción de Pipe Bueno: Luisa es protagonista

El cantante de música popular sorprendió a sus seguidores al lanzar el videoclip oficial de su nuevo sencillo titulado 'Señora', una producción audiovisual que recopila los momentos de su matrimonio.

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En dónde fue grabada la nueva canción ‘Señora’ de Pipe Bueno: un romántico lugar

El cantante de música popular sorprendió a sus seguidores al lanzar el videoclip oficial de su nuevo sencillo titulado 'Señora', una producción audiovisual que recopila los momentos de su matrimonio.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 4 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W
Foto: Instagram @luisafernandaw