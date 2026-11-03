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Pipe Bueno vivió inesperada broma en su matrimonio con Luisa Fernanda W

Pipe Bueno protagonizó un divertido momento durante su matrimonio con Luisa Fernanda W. El momento quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral y muy comentado.

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Pipe Bueno vivió gracioso momento en su matrimonio: le aparecieron 3 "novias feas"

Miguel Bueno, hermano del cantante, protagonizó un curioso momento durante la boda con Luisa Fernanda W, el cual ha sido muy comentado en redes sociales. ¿Qué ocurrió?

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 3 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Pipe Bueno
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Foto: Caracol Televisión e Instagram @miguelbuenoficial