Pipe Bueno vivió gracioso momento en su matrimonio: le aparecieron 3 "novias feas"

El cantante de música popular Pipe Bueno y la creadora de contenido digital Luisa Fernanda W dieron el ‘sí, acepto’ en una emotiva ceremonia en las Minas de Sal de Zipaquirá. Sin embargo, antes de llegar al altar, el cantante protagonizó un divertido momento que se hizo viral cuando su hermano Miguel Bueno y sus amigos lo sorprendieron vestidos de novia, sacándole más de una risa a los asistentes.

Puedes leer: Excuñada de Pipe Bueno se ganó ramo de la boda de Luisa Fernanda W, pero se le dañó



Pipe Bueno vivió broma momentos antes de su matrimonio con Luisa Fernanda W

Publicidad

En el video se observa al intérprete de ‘Señora’ de espaldas esperando a Luisa Fernanda W, pero al voltear se encontró a su hermano Miguel Bueno y sus amigos, Danny Marín y Nicolás Becerra, luciendo vestidos de novia. Su reacción espontánea causó furor entre los cibernautas, quienes no dudaron en reaccionar con comentarios como: “Los nervios de pipe al principio son todo un poema 🙌🙌”, “Demasiada buena la broma 😂”, “Jajajajaajaj estuvo buena esa broma jajajajaajis. que las novias feas jajajaajajaaj” y “Darin Marín muy chistoso con ese velo de novia 😂👏🏽”.

Publicidad

¿Dónde y cuándo se casaron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?



El pasado jueves 29 de octubre, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W sellaron su historia de amor al darse el sí en una ceremonia cargada de emociones y momentos especiales. La pareja eligió como escenario religioso las emblemáticas Minas de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca, un lugar que le dio un toque mágico y único a la celebración. Al evento asistieron familiares, amigos cercanos y algunas figuras del mundo del entretenimiento, quienes acompañaron a los novios en esta importante fecha. Entre sonrisas, muestras de cariño y detalles cuidadosamente preparados, los artistas celebraron el inicio de una nueva etapa en su relación.

Te puede interesar: Maluma, Juliana y más famosos que fueron a boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Publicidad

¿Dónde será la luna de miel de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Durante una entrevista con el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, el intérprete de ‘Dígale’ contó algunos detalles sobre los planes que tiene junto a su ahora esposa.

Pipe Bueno reveló que, luego de conversar con Luisa Fernanda W, ambos consideran que Italia podría ser el destino ideal para disfrutar de su luna de miel. Además, el cantante confirmó que, en esta ocasión, tienen pensado realizar el viaje sin sus hijos, por lo que sería una oportunidad para compartir tiempo en pareja y celebrar esta nueva etapa de su historia de amor.

Aunque todavía no han confirmado el destino definitivo ni los detalles del viaje, Italia se perfila como una de las opciones que más llama la atención de los recién casados.