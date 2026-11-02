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Piroberta se disfrazó de espantapájaros, pero le dio miedo su disfraz - CaracolTV

Dijo que su disfraz definía perfectamente a los hombres en la juventud, pues picaban en cada flor que estuviera radiante.

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Piroberta se disfrazó de espantapájaros, pero le dio miedo su disfraz

Dijo que su disfraz definía perfectamente a los hombres en la juventud, pues picaban en cada flor que estuviera radiante.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 2 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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