Piroberta se disfrazó de espantapájaros, pero le dio miedo su disfraz
Dijo que su disfraz definía perfectamente a los hombres en la juventud, pues picaban en cada flor que estuviera radiante.
/@caracoltv
Actualizado: 2 de nov, 2026
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