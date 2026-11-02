Famoso director de películas como 'Ferrari' y 'Heat' se disparó accidentalmente

El famoso director de 83 años Michael Mann se convirtió en noticia internacional tras tener un accidente con un arma que se encontraba enfundada y en medio de un campo de tiro en Los Ángeles.

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¿Qué le pasó a Michael Mann?

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Momentos de angustia se vivieron en el reconocido campo de tiro de la ciudad de Los Ángeles The Range LA, situado entre Hollywood y Santa Mónica, luego de que el aclamado cineasta Michael Mann, de 83 años y nacido en Chicago, sufriera un imprevisto accidente. El realizador tuvo que ser atendido de emergencia por personal médico tras impactarse accidentalmente con un arma de fuego que se encontraba enfundada al momento del hecho.

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De acuerdo con información revelada por el portal especializado TMZ, el Departamento de la Policía de Los Ángeles acudió a la escena para responder al llamado de la situación. No obstante, tras llegar al sitio y realizar las verificaciones pertinentes, las autoridades determinaron que el disparo había sido completamente accidental. Afortunadamente, los reportes médicos indicaron que el cineasta no fue herido de gravedad y únicamente presentó heridas leves en una de sus piernas.

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¿Cuáles son las películas más famosas del director Michael Mann?

La trayectoria del realizador estadounidense lo sitúa como uno de los nombres más representativos dentro de la industria cinematográfica internacional. La película más reciente dirigida por Mann fue 'Ferrari', una cinta que contó con el protagonismo de Penélope Cruz y Adam Driver.

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Sumado a este proyecto, el realizador cuenta con una variada filmografía de títulos reconocidos en la gran pantalla y la televisión:



'Heat' (Fuego contra fuego): Una de sus obras más icónicas, estelarizada por Al Pacino , Robert De Niro y Val Kilmer .

Una de sus obras más icónicas, estelarizada por , y . 'Tokyo Vice': Producción que dirigió para la pantalla chica.

Producción que dirigió para la pantalla chica. 'Enemigos públicos': Largometraje protagonizado por Johnny Depp , Christian Bale y Marion Cotillard .

Largometraje protagonizado por , y . 'Hacker: Amenaza en la red': Cinta que contó con las actuaciones de Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei y Holt McCallany.

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Tras confirmarse que sus lesiones son de carácter leve, los seguidores del afamado director esperan su pronta recuperación para que continúe al frente de sus proyectos audiovisuales.