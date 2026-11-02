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Michael Mann sufre accidente con arma de fuego: hospitalizan al director

Michael Mann fue atendido de urgencia tras dispararse por accidente en un campo de tiro en Los Ángeles. El cineasta de 83 años sufrió lesiones leves en la pierna y se encuentra fuera de peligro.

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Famoso director de películas como 'Ferrari' y 'Heat' se disparó accidentalmente

Michael Mann, de 83 años, fue atendido de urgencia tras dispararse por accidente en un campo de tiro en Los Ángeles. El cineasta sufrió lesiones en la pierna, este es su estado.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Michael Mann sufrió accidente en un campo de tiro.
Michael Mann sufrió accidente en un campo de tiro.
Foto: Getty Images / Mike Coppola