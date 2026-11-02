Axel casi pierde una pierna por golpe en la rodilla y estuvo en silla de ruedas

Todo comenzó con un simple golpe en su rodilla derecha, una lesión que, en apariencia, no representaba mayor peligro. Lo que ni él ni su familia imaginaban era que, tras una infiltración, un germen altamente dañino se había alojado en su cuerpo, desatando una infección silenciosa que duraría casi un año.

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La bacteria comenzó a actuar de forma implacable. “Como si fuera una termita, me comió el fémur; me quedé sin hueso, solo tenía las cabezas del fémur y una película de hueso muy chiquita”, recordó el artista con total franqueza durante su paso por el pódcast de Caracol Televisión. Durante ese tiempo, la movilidad del entonces joven se redujo al mínimo; su padre tenía que cargarlo a todas partes y la posibilidad de caminar por sus propios medios parecía un sueño lejano. La gravedad del asunto escaló a tal punto que los médicos sospechaban de la presencia de un tumor maligno en su rodilla, un escenario crítico que amenazaba con un desenlace irreversible.

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Cuál fue la enfermedad por la que Axel perdió la movilidad

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Uno de los momentos más conmovedores del relato de Axel fue cómo encaró este duro proceso a tan corta edad. Mientras los adultos a su alrededor vivían momentos de profunda angustia, él decidió enfrentar la adversidad desde una perspectiva completamente distinta. “Yo la viví como tipo 'La vida es bella', la película, ¿viste? Como yo la viví divirtiéndome, no tenía noción de la gravedad de lo que estaba viviendo”, confesó en ‘Historias con Ritmo’, evidenciando la templanza con la que protegió su inocencia en medio de la tormenta hospitalaria.

La magnitud de la situación solo empezó a revelarse el día de su intervención quirúrgica en el prestigioso Hospital Garrahan de Buenos Aires. El artista relató que al llegar al centro médico se encontró con un numeroso grupo de apoyo compuesto por cerca de 40 familiares, entre primos, tíos y abuelos.

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Fue en ese instante cuando dimensionó el peligro real: los especialistas le habían advertido en secreto a la familia que, si el supuesto tumor estaba ramificado, tendrían que amputarle la pierna. Por fortuna, durante la intervención, el equipo médico descartó el tumor y confirmó que se trataba de las secuelas de la osteomielitis aguda, permitiendo salvar su extremidad tras una larga limpieza quirúrgica y tratamientos con antibióticos.

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Tras un año entero confinado a una silla de ruedas, a los 14 años y un largo proceso de recuperación de seis años bajo supervisión médica especializada, el panorama no era alentador para el futuro físico del joven. Los especialistas le aseguraron tajantemente que jamás volvería a practicar deportes y que tener normalidad en su movilidad era un escenario casi imposible.

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No obstante, la disciplina y el optimismo que lo caracterizaron durante su niñez se convirtieron en el motor de su rehabilitación. Lejos de acatar las restricciones médicas por prevención, Axel recuperó la movilidad por completo y reanudó su actividad física con más fuerza que nunca.

Hoy en día, la música no es su única pasión, ya que disfruta practicando disciplinas como el fútbol, el pádel y el tenis, demostrando que aquella dura batalla de juventud se transformó en el cimiento de una resiliencia inquebrantable que hoy comparte con todos sus seguidores.