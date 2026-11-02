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Por qué Axel casi pierde una pierna y estuvo en silla de ruedas por un año

Axel revivió el momento en el que una agresiva bacteria casi le cuesta su pierna derecha y por el gran daño causado en el hueso estuvo años en recuperación. Descubre aquí todos los detalles.

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Axel casi pierde una pierna por golpe en la rodilla y estuvo en silla de ruedas

El reconocido cantante argentino Axel abrió su corazón en ‘Historias con Ritmo’ y revivió el angustioso momento en el que, a los 13 años, una agresiva bacteria casi le cuesta su pierna derecha.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Caracol TV