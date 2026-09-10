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Roberto Cano sufrió grave infección por una inyección en droguería: qué le pasó

Roberto Cano, reconocido actor colombiano, sufrió grave infección por una inyección en droguería y terminó hospitalizado. Él mismo dio todos los detalles de lo sucedido.

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Roberto Cano sufrió grave infección por una inyección en droguería y terminó hospitalizado

El reconocido actor estuvo inmovilizado durante dos meses , luego de contraer una bacteria por una inyección aplicada en una droguería mientras grababa una producción en Cúcuta.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 10 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Roberto Cano
Roberto Cano
Foto: Caracol TV