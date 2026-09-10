Roberto Cano sufrió grave infección por una inyección en droguería y terminó hospitalizado

El artista bogotano vivió momentos de angustia y un fuerte quebranto de salud luego de someterse a un procedimiento cotidiano. Mientras se encontraba en Cúcuta grabando una comedia Juzgados, el artista sintió un malestar físico que desencadenó una pesadilla médica de varios meses.

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Todo comenzó cuando un dolor de espalda se le agudizó y, para intentar aliviarlo, decidió salir a trotar y tomar una pasta; sin embargo, al ver que la molestia aumentaba en la noche, acudió a una droguería para aplicarse una inyección de diclofenaco con complejo B. Lo que parecía una solución rápida terminó empeorando drásticamente su estado de salud, pues horas después el dolor era insoportable, contó él mismo en 'La Red'.

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¿Qué le pasó a Roberto Cano en la y por qué terminó hospitalizado?



Al ver que la dolencia incrementaba, Cano se excusó con la producción de la serie y viajó de regreso a Bogotá. Su llegada a la capital fue crítica, ya que presentó fiebre, síntoma clave para que los médicos sospecharan que no se trataba de un simple problema muscular.

Tras realizarle exámenes de sangre, a los cinco días hallaron una bacteria de ambiente clínico. La infección se alojó en la columna, específicamente en la zona epidural, causándole una disitis. Según el propio actor, el microorganismo ingresó a su cuerpo durante la aplicación del medicamento en la droguería, probablemente por falta de asepsia, mala higiene en las manos o uso de guantes sucios.

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El tratamiento médico requirió 15 días de hospitalización y un mes y medio adicional de cuidados bajo modalidad domiciliaria. La prolongada inmovilidad le generó una severa atrofia muscular que complicó su retorno a las pantallas.

Actualmente, el artista continúa asistiendo a sesiones constantes de fisioterapia para recuperar la movilidad completa, ya que aún experimenta molestias al permanecer mucho tiempo en una sola posición o al caminar distancias largas. Cano aprovechó su testimonio para enviar una recomendación directa sobre la importancia de verificar los protocolos de higiene antes de someterse a cualquier procedimiento médico o de enfermería.