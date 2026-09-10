Imitadora de ‘Yo Me Llamo’ fue la mejor de la noche y se ganó 3 millones de pesos

Una nueva jornada de presentaciones en el Templo de la Imitación dejó una de las noticias más esperadas por los participantes: el jurado eligió a ‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ como la mejor imitadora de la noche, reconocimiento que además estuvo acompañado de un premio de 3 millones de pesos.

La imitadora llegó al escenario para interpretar ‘Judas’, una de las canciones más reconocidas del repertorio de Lady Gaga, y sorprendió a Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán con una presentación cargada de energía, baile y talento.

El jurado destacó su presentación



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Después de verla sobre el escenario, Amparo Grisales calificó la presentación como maravillosa, aunque también le hizo una recomendación para continuar perfeccionando su imitación.

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La jurado señaló que, aunque la participante tuvo una gran actuación, en algunos momentos hicieron falta pequeños detalles que caracterizan a la artista original. Por esta razón, la invitó a continuar trabajando especialmente en su voz. Además, destacó el ‘look’ que presentó en el Templo de la Imitación.





Por su parte, César Escola resaltó la actitud de la imitadora y su capacidad para cantar y bailar al mismo tiempo. El jurado también la invitó a continuar estudiando a Lady Gaga, pues considera que todavía puede sorprender al público y a los expertos con su evolución en la competencia.

Elder Dayán también tuvo palabras de reconocimiento para la participante y destacó el manejo del aire durante su interpretación de ‘Judas’. Para el jurado, uno de los aspectos más llamativos fue que logró mantener la interpretación mientras realizaba una exigente puesta en escena.

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“Tú siempre llegas cargada de energía. Siempre traes alegría y entusiasmo al Templo de la Imitación”, expresó Elder Dayán al referirse a la presentación.

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‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ eligió uno de los cofres

Al finalizar la ronda de presentaciones, Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán coincidieron en que ‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ fue la mejor de la noche.

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Como parte del reconocimiento, la imitadora tuvo la posibilidad de elegir entre dos cofres, cada uno con un monto de dinero en su interior. La participante tomó su decisión sin conocer cuál sería el premio que encontraría. Finalmente, al abrir el cofre elegido, descubrió que había ganado 3 millones de pesos, una recompensa que se suma a la satisfacción de haber sido reconocida como la mejor de la jornada.

¿En qué gastará los 3 millones que ganó?

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La participante aseguró que planea invertir los 3 millones de pesos en pelucas y vestuario, elementos fundamentales para continuar fortaleciendo su caracterización y acercarse cada vez más a la artista original.

Además, entre sus planes está invitarles una hamburguesa a sus compañeros de 'reality', demostrando que, además de celebrar su triunfo, quiere compartir parte de esta recompensa con quienes viven junto a ella esta experiencia.