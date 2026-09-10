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‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ se ganó el premio millonario del capítulo 35 de ‘Yo Me Llamo'

Una noche de contrastes se vivió en el capítulo 35 de ‘Yo Me Llamo’: mientras algunos imitadores recibieron duras críticas, una participante sorprendió al jurado y se llevó un millonario premio.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Imitadora de ‘Yo Me Llamo’ fue la mejor de la noche y se ganó 3 millones de pesos

Una noche de contrastes se vivió en el capítulo 35 de ‘Yo Me Llamo’: mientras algunos imitadores recibieron duras críticas, una participante sorprendió al jurado y se llevó un millonario premio.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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