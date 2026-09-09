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Quién es María Fernanda Viáfara, y si es hija de futbolista colombiano

Quién es María Fernanda Viáfara, jugadora de la Selección Colombia, autora del gol del empate ante Costa Rica en el Mundial femenino Sub-20 y cuántos años tiene.

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Quién es Fernanda Viáfara, jugadora de la Selección Colombia, y si es hija de futbolista

El equipo cafetero está disputando su segundo Mundial Femenino Sub-20, en Polonia, y sus jugadoras destacan cada vez más. Aquí te contamos quién es María Fernanda Viáfara, defensa de la ‘Tricolor’.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 9 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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María Fernanda Viáfara
María Fernanda Viáfara
Foto Instagram: @fernanda.viafara