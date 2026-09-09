Quién es Fernanda Viáfara, jugadora de la Selección Colombia, y si es hija de futbolista

La futbolista nació en Buenaventura, una de las zonas más afectadas por el terremoto del país, el 22 de julio del 2006. Tiene 20 años y ya es una de las jugadoras consolidadas de la Selección Colombia juvenil. Además, fue la encargada de marcar el empate en el partido ante Costa Rica en el Mundial Sub-20.

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Cuando era niña descubrió que el fútbol era la pasión que la hacía feliz y entendió que esta la llevaría, años después, a la Selección Colombia y a grandes equipos como Independiente Santa Fe, Alianza F. C e internacional de Palmira; actualmente, es jugadora de Millonarios F. C.

María Fernanda ya tiene experiencia con sus compañeras de Selección, pues pasó por la categoría Sub-17 y continuó en la Sub-20; además, en el 2024 fue incluida en la convocatoria para el Mundial Sub-20, cuando aún hacía parte de la plantilla de Alianza F. C.

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Cuando la jugadora hacía parte de la división Sub-17, mientras disputaban en Mundial de India 2022, torneo en el que quedaron subcampeonas, era la encargada de organizar las coreografías icónicas que hacían para celebrar los goles y triunfos del equipo, según El Espectador.



Además de ser una líder dentro y fuera de la cancha, la misión de María Fernanda está profundamente encaminada en sus orígenes, pues, con su carrera, quiere ofrecerle un mejor futuro a su familia en Buenaventura, su ciudad natal y el puerto marítimo comercial más importante de Colombia.

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Su disciplina la ha llevado a consolidarse como un pilar fundamental en la franja defensiva de la Selección, demostrando que su conocimiento va más allá del baile y la alegría. Es una mujer determinante, con un estilo de juego rápido y decisivo bajo presión. Además, representa una de las tantas conmovedoras historias motivacionales y de superación para el fútbol femenino del país.

¿María Fernanda Viáfara es hija de algún futbolista?

A pesar de compartir apellido con reconocidos futbolistas como, Jhon Eduis Viáfara, Julián Viáfara, Fabián Viáfara y Efraín Viáfara, es una simple coincidencia y la jugadora de la Selección Colombia no es hija de ninguno de ellos y, hasta el día de hoy, ha mantenido en privado su vida personal y la identidad de sus progenitores.

