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Viena Ruiz, expresentadora paisa de Caracol, terminó con su novio español

La expresentadora compartió detalles sobre su vida amorosa y le confesó a sus seguidores que está soltera y que en los temas del amor no le va muy bien. Además, dijo que seguía creyendo en el amor.

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Viena Ruiz, expresentadora de Caracol, terminó con su novio: “Estoy solterita”

La expresentadora paisa compartió una caja de preguntas en sus historias de Instagram, en las que estaba dispuesta a responder todo lo sus seguidores quisieran; incluso cosas sobre su vida amorosa.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 8 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Viena Ruiz, expresentadora paisa
Viena Ruiz, expresentadora paisa
Foto Instagram: @vienaruiz