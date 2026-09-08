Viena Ruiz, expresentadora de Caracol, terminó con su novio: “Estoy solterita”

Viena Ruiz, quien había compartido en ‘Día a Día’ que, después de muchos años, volvió a darle una oportunidad al amor, esta vez con un español “muy madurito” que conoció en Cartagena. “Nos conocimos hace más de un año. Viajamos, nos vemos, él viene, yo voy, es muy querido, ya es grande, es madurito y eso me parece espectacular, eso me gusta”, dijo desatando risas a los presentadores.

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“Mis hijos lo llaman el ‘Pamplon’, ellos a veces se ríen y dicen: ‘ay, no lo creemos’. Ellos son muy relajados. En cuestiones de amor, ellos sí me dicen que ojalá consiguiera y que yo me casara y me pudiera organizar”, confesó Viena.

Pese a tener una relación estable, tuvo que mudarse a Miami, Florida, en diciembre del 2025 para controlar la enfermedad que su hija estaba padeciendo. Es por eso que la vida amorosa de la expresentadora quedó en Colombia y tuvo que dejar a su pareja, sin embargo, seguían teniendo una relación a la distancia que funcionó casi por un año.

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Luciana, una de las trillizas, empezó a sufrir de disautonomía severa, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y provoca desmayos, fatiga, taquicardia y mareos y después de años ignorando los síntomas, encontraron el nombre de su problema y le recomendaron que debía vivir a nivel del mar para mejorar su calidad de vida.



Por eso mismo, en compañía de su mamá y de su hermano mayor empezaron una nueva vida en Estados Unidos y, gracias a esto, lleva muchos meses sin episodios traumáticos de salud.

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En días pasados, Viena tuvo un momento de conversaciones con sus seguidores y les compartió en sus historias una caja de preguntas para actualizarlos sobre su vida. Los mensajes no tardaron en llegar. “¿Tienes pareja?, ¿quieres volver a tener?”, fueron los que más se repitieron.

“En este momento estoy soltera. Tuve una relación, duró años, pero terminó, así que ahora estoy solterita y muy tranquila. ¿Qué si quiero volver a tener pareja? Nunca digas nunca. Yo me he casado tres veces y me he separado tres veces. Así que digamos que en el amor la verdad no me ha ido bien, pero increíblemente sigo creyendo en el amor”, respondió Viena con toda la sinceridad del mundo.

Cuántos esposos ha tenido Viena Ruiz

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La mujer ha tenido tres esposos. Cuando se casó por primera vez, ella tenía 18 años y él 31, sin embargo, la relación no fue fructífera porque no compartían los mismos sueños. Después conoció a Humberto Mora y tuvieron a sus hijos mayores, los trillizos. Finalmente, se casó con Juan Carlos Ortiz, quien fue condenado por el caso de Interbolsa.