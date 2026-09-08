Suegra de Rafa Pérez no lo “miraba con buenos ojos” y él cuenta cómo la conquistó

Rafa Pérez, que encendió las alarmas de su salud, pues las circunstancias no estaban a su favor y la desconfianza reinaba en el ambiente.

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"Al principio no fue fácil para ella, porque me miraba con ojos de 'el muchacho que con su guitarrita viene aquí'. Yo llegué con una guitarra a conquistar a mi esposa y ella no me miraba con muy buenos ojos. En ese momento las condiciones económicas no eran las mejores, de hecho, eran realmente malas", confesó el artista vallenato sobre la postura inicial de la mamá de su pareja, a quien describe como una mujer de carácter fuerte y mano dura.

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¿Cómo hizo Rafa Pérez para ganarse a su suegra?



El punto de quiebre ocurrió durante un viaje a Fundación, el pueblo natal de Milagros, con la que se ha casado varias veces, y de toda su familia. Tras ser invitado por su esposa a una parranda, Rafa notó que, al llegar, la mujer intentó marcharse de inmediato del lugar para evitarlo. Fue en ese instante decisivo cuando el intérprete tomó la iniciativa para abordar la situación cara a cara.

"Yo la abordé y le dije: 'Oiga, venga acá, pero usted por qué se va, escúcheme, así sean dos canciones que yo quiero cantarle a usted'. A partir de ahí, de que yo mismo la aguanté de que no se fuera de la parranda y le canté un par de canciones, eso fue santo remedio", relató entre risas.

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Aquel gesto con la guitarra marcó el inicio de una nueva etapa. A partir de esa parranda, su suegra comenzó a sonreírle, abriéndose a conocerlo realmente como ser humano. Aunque al principio se sentía como "el inquilino, el invitado o el intruso en su casa", la convivencia, los sueños compartidos y el trabajo duro terminaron por consolidar un lazo indestructible.

Desde que ella "cambió el chip", el artista asegura que jamás volvió a tener un mal gesto o una desavenencia con la mujer que un día dudó de su talento y sus intenciones.

