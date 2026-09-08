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Por qué suegra de Rafa Pérez no lo quería y qué hizo para ganársela

Rafa Pérez, cantante de música vallenata abrió su corazón y reveló, en ‘La Red’, de Caracol Televisión, detalles inéditos sobre los difíciles inicios de la relación con la mamá de su esposa, Milagros.

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Suegra de Rafa Pérez no lo “miraba con buenos ojos” y él cuenta cómo la conquistó

El cantante de música vallenata abrió su corazón y reveló, en ‘La Red’, de Caracol Televisión, detalles inéditos sobre los difíciles inicios de la relación con la mamá de su esposa, Milagros.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Rafa Pérez
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Foto: Caracol TV