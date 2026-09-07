Cómo termina ‘El Juego de mi Destino’, novela turca de Caracol: sucedió inesperada muerte

Durante los últimos dos episodios, Cemal, sus hijos y Asiyé celebraron, de nuevo, su unión como esposos y aunque todo marchaba con normalidad, Helín interrumpió la paz de la familia y entró al cuarto de Asiyé sin ser invitada. Estando allí, la exesposa de Cemal la enfrentó, le dijo que arruinó su felicidad. Enseguida, atentó contra la vida de Asiyé.

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Raci recibió la noticia de que su hermana fue la responsable del atentado a Asiyé y es el encargado de contarle a su familia. Cuando se enteraron de la noticia, Nedret pidió llamar a un abogado de confianza para que llevara el caso de Helín, pero Harun le pidió que hicieran las cosas con calma.

El Juego de mi Destino Foto: Caracol Televisión

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Posteriormente, Cemal y sus hijos corrieron al hospital con la esperanza de salvarle la vida al pilar de su familia; los médicos intervinieron quirúrgicamente de urgencias y lograron mantenerla con vida, pero en unas pésimas condiciones. Es por eso que tan solo horas después el corazón de Asiyé dejó de latir y, aunque intentan reanimarla, es en vano y los esfuerzos no funcionan.



Cómo terminó cada personaje en ‘El Juego de mi Destino’

Nergis decidió presentar el examen de admisión para la universidad y, a la vez, recibió ayuda psicológica para poder sobrellevar su duelo, pues ya pasó un año desde la partida de Asiyé.

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Por otro lado, Helín quedó en libertad, la justicia estuvo a su favor y aseguraron que lo que ocurrió fue un accidente. Debido a esto, huyó de la ciudad y se fue a vivir a un pueblo costero en compañía de su madre, Nedret.

Además, Mahir y Zuhal se casaron en compañía de su familia y de sus hijos recién nacidos. Meral y Raci decidieron comprar una casa rodante y emprendieron un viaje por toda Turquía. Cemal obtuvo la custodia definitiva de Ahmet el hijo que tuvo en compañía de Helín.

Cemal Kaya se convirtió en la cabeza del hogar y se dedicó única y exclusivamente al cuidado de sus hijos, pero no deja de extrañar y honrar al gran amor de su vida. En medio de su tristeza, encontró un video que su difunta esposa dejó grabado para él.

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