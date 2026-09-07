‘Yo Me Llamo Kapo’ intentó participar en ‘Yo Me Llamo’ 2023, pero imitando a otro artista

Durante el programa de ‘Día a Día’ Catalina Gómez recordó que Duván Novoa, la persona que está detrás de ‘Yo Me Llamo Kapo’, también participó en una edición pasada del formato, exactamente en el 2023 cuando Pipe Bueno era uno de los jurados del programa.

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Duván, en esa ocasión, se presentó como el imitador de Ryan Castro e incluso cantó con él un par de canciones. Sin embargo, no fue suficiente su entrenamiento previo, pues no superó la audición, pese a que logró convencer a Amparo Grisales. Esa vez, Pipe Bueno, cantante de música popular y esposo de Luisa Fernanda W, le dijo que no se llamaba Ryan Castro.

No obstante, tiempo después, se preparó para ser el doble perfecto del cantante de ‘Dónde’ y se presentó en la edición del 2026 como ‘Yo Me Llamo Kapo’. Su interpretación le permitió avanzar hasta la escuela del programa, pero su presentación de ‘No cry’ lo dejó por fuera del concurso, pese a que recibió buenos comentarios de la diva.

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Amparo Grisales estuvo a gusto con ‘Yo Me Llamo Kapo’ y dijo que esa noche sí había logrado la voz del cantante original y afirmó que él utilizó de buena manera los resonadores de su garganta. “A mí me sonó bonito, por primera vez escuché a un Kapo”, agregó Amparo Grisales.





Posteriormente, Elder Dayán dijo que en la escuela debió aprender el movimiento del cantante y que era una de las tareas que debía poner en práctica, pero el concursante respondió que se le había olvidado. El maestro César Escola agregó que la canción ‘No cry’ siempre le daba buenas vibras y tranquilidad, pero el imitador exageró la voz rasposa y cambió todo el sentimiento.

Tras su eliminación, Duván Novoa dijo que confiaba en que había dado lo mejor de él y que durante esa noche compitió con otros grandes imitadores como ‘Yo Me Llamo Paola Jara’, quien recibió consejos de César para mejorar.

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Cómo lucía ‘Yo Me Llamo Kapo’ cuando imitó a Ryan Castro en ‘Yo Me Llamo’

Durante el transcurso del año 2023, Duván Novoa conoció a Ryan Castro ‘El Cantante del Ghetto’ y el mismo artista le dijo al joven que, extrañamente, tenían muchas similitudes físicas y sacaron provecho de ese inesperado encuentro para cantar un par de canciones juntos.

'Yo Me Llamo Kapo' Foto: 'Día a Día', programa de Caracol Televisión

A pesar de tener un buen entrenamiento con el cantante real, Duván no logró superar la audición y dejó a un lado su idea de imitar a Ryan Castro. Al finalizar su presentación molestó a Pipe Bueno, pues no le importó que estuviera hablando y empezó a cantar para conquistar el oído de Amparo.

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Después de su más reciente eliminación, los presentadores del programa ‘Día a Día’ le aseguraron que destaca más imitando a Kapo, pues además de ser parecidos físicamente también lo son en la manera de cantar y tratar a sus madres. Sin embargo, Duván no confía plenamente en él y cree que no es merecedor de lo bueno que le sucede.

"¿Sabe que es lo que le pasa a usted?, no se cree el cuento, tiene que creerse el cuento. Hermano usted lo hace muy bien", con eso concluyó Iván Lalinde.