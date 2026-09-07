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‘Yo Me Llamo Kapo’ también participó en ‘Yo Me Llamo’ 2023, pero imitó a otro artista

Duván Novoa intentó imitar a Ryan Castro en ‘Yo Me Llamo’ del año 2023, pero no superó la audición. Años después, volvió como Kapo y, también, fue eliminado de la competencia.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Kapo’ intentó participar en ‘Yo Me Llamo’ 2023, pero imitando a otro artista

El capítulo 32 de ‘Yo Me Llamo’ contó con la participación de los imitadores de Luis Fonsi, Myriam Hernández, Natalia Lafourcade, Jorge González, Juan Gabriel y Kapo, último eliminado.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Kapo’
‘Yo Me Llamo Kapo’
Foto Instagram: @duvannovoa