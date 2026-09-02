‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ interpretó ‘La Culpa’ y erizó a Amparo con su presentación

El escenario de 'Yo Me Llamo' vivió una noche vibrante llena de sentimiento popular. El encargado de encender los motores fue el imitador de Jessi Uribe, quien saltó al escenario para interpretar 'La Culpa', uno de los temas más icónicos del artista bumangués. Desde los primeros acordes, el participante demostró el control vocal y el timbre característico del esposo de Paola Jara.

La interpretación no solo contagió al público, sino que dejó huella en la mesa de juzgamiento. La 'Diva de Colombia', Amparo Grisales, no pudo ocultar su emoción y confirmó que el concursante logró erizarle la piel gracias a su potencia y afinación. Por su parte, César Escola y Elder Dayan Díaz coincidieron en que fue una gala impecable, destacando el disfrute, la presencia escénica y el respeto por el color de voz original.



¿Cuál es el nombre real de Jessi Uribe y dónde nació?

El nombre real del cantante de música popular es Yesid Eduardo Uribe Ordóñez. Nació el 19 de abril de 1987 en Bucaramanga, Santander, Colombia, ciudad donde comenzó su carrera musical desde muy joven interpretando rancheras y música ranchera-popular.

¿Quién es la pareja actual de Jessi Uribe?

La pareja actual de Jessi Uribe es la reconocida cantante colombiana de música popular Paola Jara. La pareja de artistas contrajo matrimonio en mayo de 2022 en una ceremonia privada en Medellín, Antioquia, tras varios años de relación sentimental y colaboración artística.

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