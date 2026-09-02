Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rafael Orozco
Capítulo 30 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ interpretó ‘La Culpa’ y erizó a Amparo con su presentación - CaracolTV

La presentación del doble de Jessi Uribe emocionó a los jurados. Amparo se erizó al escucharlo, mientras César y Elder coincidieron en que disfrutaron mucho su presentación.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ interpretó ‘La Culpa’ y erizó a Amparo con su presentación

La presentación del doble de Jessi Uribe emocionó a los jurados. Amparo se erizó al escucharlo, mientras César y Elder coincidieron en que disfrutaron mucho su presentación.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 2 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ en el Templo de la Imitadora.
‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ en el Templo de la Imitadora.
Foto: Caracol Televisión.