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‘Yo Me Llamo Reykon’ lloró tras hacer erizar a Amparo en el Templo de la Imitación - CaracolTV

La presentación de ‘Yo Me Llamo Reykon’ con ‘Te gateo’ conmovió a Amparo, quien se erizó y aseguró que estuvo hermosa. El imitador lloró al ver la reacción de la jurado.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Reykon’ lloró tras hacer erizar a Amparo en el Templo de la Imitación

La presentación de ‘Yo Me Llamo Reykon’ con ‘Te gateo’ conmovió a Amparo, quien se erizó y aseguró que estuvo hermosa. El imitador lloró al ver la reacción de la jurado.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 2 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Reykon’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Reykon’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.