‘Yo Me Llamo Reykon’ lloró tras hacer erizar a Amparo en el Templo de la Imitación

El Templo de la Imitación fue testigo de una noche cargada de pura fibra y emoción urbana. 'Yo Me Llamo Reykon' saltó al escenario para interpretar 'Te gateo', demostrando una evolución notable en su dominio del personaje, la afinación y el manejo del público, elementos que terminaron por conquistar por completo a la mesa de juzgamiento.

La atmósfera del programa se transformó cuando Amparo Grisales, visiblemente conmovida por la entrega del participante, confirmó que la presentación le puso la piel de gallina y la calificó como "hermosa". Al escuchar las palabras de la 'Diva de Colombia' y notar su reacción, el concursante no pudo contener las lágrimas sobre el escenario, dejando ver el enorme esfuerzo tras su preparación.



¿Cuál es el nombre real de Reykon y dónde nació?

El nombre real del artista urbano es Andrés Felipe Robledo Londoño. Nació el 12 de diciembre de 1986 en Envigado, Antioquia, Colombia, ciudad donde comenzó su carrera en la música urbana hasta convertirse en uno de los pioneros del reguetón colombiano a nivel internacional.

¿Cómo se llama la primera canción famosa de Reykon?

Uno de los primeros grandes éxitos que catapultó la carrera nacional de Reykon fue el tema "La Santa", lanzado en 2009. Poco después, su colaboración "Sin miedo" y el éxito global "Señorita" junto a Daddy Yankee terminaron de consolidar su estatus en la industria de la música latina.

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