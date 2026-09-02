César a ‘Yo Me Llamo Soda Stereo’: “Sí esperaba un crecimiento más notorio”

El escenario de 'Yo Me Llamo' vibró al ritmo del rock en español con la presentación del tributo a Soda Stereo. Aunque la agrupación logró un desempeño musical impecable y demostró calidad sonora en tarima, la evaluación del jurado no fue del todo favorable al momento de medir el nivel de imitación frente a la legendaria banda argentina.

César Escola fue contundente al expresar su insatisfacción con la evolución del grupo sobre el escenario. "Sí esperaba un crecimiento más notorio", señaló 'El Maestro' argentino, respaldado por el resto de la mesa de juzgamiento, quienes coincidieron en que faltó lograr esa similitud exacta con los originales. Como recomendación final, los jurados les exigieron estudiar a fondo los detalles escénicos y vocales si desean sostenerse en la competencia.



¿Quiénes eran los integrantes de la banda original Soda Stereo?

La icónica banda de rock argentina Soda Stereo estuvo conformada por Gustavo Cerati (voz principal y guitarra), Zeta Bosio (bajo y coros) y Charly Alberti (batería y percusión). El trío se formó en Buenos Aires en 1982 y se convirtió en una de las agrupaciones más influyentes de la música en español.

¿Cuándo murió Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo?

Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014 en Buenos Aires, Argentina, a los 55 años. El legendario músico permaneció en coma durante cuatro años tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en mayo de 2010, luego de ofrecer un concierto en Caracas, Venezuela.

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