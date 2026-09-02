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César a ‘Yo Me Llamo Soda Stereo’: “Sí esperaba un crecimiento más notorio” - CaracolTV

Los jurados consideraron que ‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ estuvo bien musicalmente, pero advirtieron que faltó mayor similitud con el grupo original. Además, recomendaron estudiar más.

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César a ‘Yo Me Llamo Soda Stereo’: “Sí esperaba un crecimiento más notorio”

Los jurados consideraron que ‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ estuvo bien musicalmente, pero advirtieron que faltó mayor similitud con el grupo original. Además, recomendaron estudiar más.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 2 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.