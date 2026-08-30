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Elder Dayán, jurado de ‘Yo Me Llamo’, lloró al recordar a un gran amigo en el TBT de La Red - CaracolTV

Elder Dayán, jurado de ‘Yo Me Llamo’, desempolvó sus fotos más especiales en el TBT de 'La Red' y rompió en llanto al recordar a un gran amigo que dejó una huella imborrable en su vida.

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Elder Dayán, jurado de ‘Yo Me Llamo’, lloró al recordar a un gran amigo en el TBT de La Red

Elder Dayán, jurado de ‘Yo Me Llamo’, desempolvó sus fotos más especiales en el TBT de 'La Red' y rompió en llanto al recordar a un gran amigo que dejó una huella imborrable en su vida.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 30 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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