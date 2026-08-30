Elder Dayán, jurado de ‘Yo Me Llamo’, lloró al recordar a un gran amigo en el TBT de La Red

Elder Dayán, cantante de vallenato y jurado de 'Yo Me Llamo', sorprendió a los televidentes al hacer un viaje en el tiempo para recordar los momentos que han marcado su trayectoria y su vida personal.

El reconocido artista abrió las puertas de su intimidad ante las cámaras de 'La Red' para revelar algunos de los detalles guardados en su baúl personal durante la sección del 'TBT de los famosos'.



El baúl de los recuerdos de Elder Dayán en La Red

'El Cantor' decidió compartir con el público algunas de sus fotografías más especiales, capturas inéditas y memorables que representan etapas fundamentales de su historia.

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En este emotivo recorrido, el interprete de 'Modo Avión' desempolvó aquellos recuerdos fotográficos que guarda con gran cariño, permitiendo que sus fanáticos conozcan de cerca la faceta más personal y nostálgica del artista vallenato.



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