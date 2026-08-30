Jhonny Rivera recibió en su finca a abuelos afectados por el terremoto

Una buena acción vale más que mil palabras, y Jhonny Rivera lo demuestra una vez más. El reconocido cantante popular se puso la camiseta y lideró una nueva causa solidaria para brindar ayuda a todas las personas que resultaron afectadas por el fuerte terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

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Fiel a su esencia empática y cercana con la gente, el artista no se quedó de brazos cruzados ante la emergencia y movilizó sus esfuerzos para llevar apoyo a quienes más lo necesitan en este difícil momento.

¿De qué se trata la nueva causa solidaria de Jhonny Rivera?

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El intérprete impulsó una iniciativa enfocada en brindar auxilio directo a los damnificados que dejó el evento sísmico. Con este gesto, el cantante ratifica su compromiso social, demostrando que su talento va de la mano con su disposición constante para tenderle la mano a su público en los momentos de crisis.



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