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Jhonny Rivera recibió en su finca a abuelos afectados por el terremoto - CaracolTV

El cantante Jhonny Rivera volvió a demostrar su gran corazón tras el terremoto del 10 de agosto, pues acogió a un grupo de abuelos damnificados por el terremoto.

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Jhonny Rivera recibió en su finca a abuelos afectados por el terremoto

El cantante Jhonny Rivera volvió a demostrar su gran corazón tras el terremoto del 10 de agosto, pues acogió a un grupo de abuelos damnificados por el terremoto.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 30 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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