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Exfutbolista Carlos Valdés le apuesta al bienestar tras su retiro del fútbol profesional - CaracolTV

Carlos Valdés, exfutbolista de la Selección Colombia, le apuesta a una nueva etapa: emprendió en el mundo del bienestar y busca inspirar a otros con este proyecto.

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Exfutbolista Carlos Valdés le apuesta al bienestar tras su retiro del fútbol profesional

Carlos Valdés, exfutbolista de la Selección Colombia, le apuesta a una nueva etapa: emprendió en el mundo del bienestar y busca inspirar a otros con este proyecto.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 30 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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