Exfutbolista Carlos Valdés le apuesta al bienestar tras su retiro del fútbol profesional

Carlos Valdés, recordado por su destacada trayectoria como exfutbolista de la Selección Colombia, volvió a ser noticia tras revelar los detalles de la importante transformación que vive en su carrera profesional. El deportista ahora equilibra su pasión por el fútbol con el mundo laboral desde un rol completamente diferente.

Carlos habló ante las cámaras de La Red sobre este momento de su vida, en el que combina de forma exitosa su labor como analista deportivo con una prometedora faceta en el ámbito de los negocios.



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¿A qué se dedica actualmente Carlos Valdés, exfutbolista de la Selección Colombia?

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Tras colgar los guayos y convertirse en una figura recurrente del análisis futbolístico, el exdefensor decidió dar un paso firme en el sector empresarial. Valdés compartió detalles sobre su nuevo proyecto personal, el cual está enfocado íntegramente en la salud y el bienestar.





Esta iniciativa marca el inicio de una etapa ejecutiva para el deportista, quien busca impactar positivamente a sus seguidores a través de este emprendimiento.

De la cancha a los negocios: el nuevo reto del exfutbolista Carlos Valdés

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El propio Carlos Valdés confesó ante las cámaras del programa cómo ha sido la transición de las canchas a las reuniones directivas, asegurando que su proyecto de bienestar representa un desafío tan apasionante como su etapa en el alto rendimiento deportivo.

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