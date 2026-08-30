Altafulla fue operado de una osteotomía tras meses esperando donante: ¿qué le pasó?

Altafulla, reconocido cantante y creador de contenido, encendió las alarmas entre sus seguidores el pasado 11 de agosto tras reaparecer en sus redes sociales de una forma totalmente inesperada: apoyándose en un caminador y vistiendo un aparatoso vendaje en su pierna izquierda.

"Hace muchos años venía postergando una operación de un tema que tengo en la rodilla. Se me salió la rodilla por completo, se me hinchaba la rodilla como un sapo (...) Yo decía: no hombre, yo estoy bien, yo me desinflamo y yo vuelvo a estar como si nada", señaló el artista costeño



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Ante la incertidumbre de sus fanáticos, el artista barranquillero abrió su corazón ante las cámaras de 'La Red' para revelar el difícil proceso de salud que viene atravesando desde hace tiempo y la esperada intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse.

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"El doctor me dijo, ¡ey brother!, ya mira, ya tienes el cartílago dañado y tienes una edad en la que es muy difícil que tu cuerpo crea el cartílago de nuevo, entonces como que o le paras bola a esto o en dos, tres añitos hay que ponerte una prótesis", aseguró el artista





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¿Qué le pasó a Altafulla y por qué fue operado?

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La compleja situación médica del creador de contenido requería una cirugía especializada que no podía realizarse de inmediato. Altafulla tuvo que armarse de paciencia y esperar durante tres meses por un donante de tejido para poder ingresar al quirófano.

Finalmente, a comienzos del mes de agosto, la esperada noticia llegó y el artista fue sometido con éxito a una osteotomía en su extremidad afectada.

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Así fue el proceso de salud que afrontó Altafulla

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En exclusiva para el programa, el cantante detalló cómo vivió el angustioso tiempo de espera por el donante y la manera en que ha afrontado este reto desde el inicio de sus quebrantos de salud.

A pesar de las dificultades físicas y del uso del caminador durante su recuperación, el intérprete de 'Un coleto como yo' se muestra firme en su proceso de sanación tras superar esta crucial etapa médica.

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