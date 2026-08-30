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Altafulla fue operado de una osteotomía tras meses esperando donante: ¿qué le pasó? - CaracolTV

Altafulla fue operado de una osteotomía tras meses de espera por un donante. El artista contó detalles de su procedimiento y habló sobre cómo avanza su recuperación en exclusiva para 'La Red'.

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Altafulla fue operado de una osteotomía tras meses esperando donante: ¿qué le pasó?

Altafulla fue operado de una osteotomía tras meses de espera por un donante. El artista contó detalles de su procedimiento y habló sobre cómo avanza su recuperación en exclusiva para 'La Red'.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 30 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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