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José y Cami renovaron sus votos tras 10 años de matrimonio: "ya tenemos anillos nuevos" - CaracolTV

José y Cami celebraron 10 años de matrimonio renovando sus votos en intima ceremonia. La pareja recordó los retos que han superado y los desafíos que se avecinan como familia.

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José y Cami renovaron sus votos tras 10 años de matrimonio: "ya tenemos anillos nuevos"

José y Cami celebraron 10 años de matrimonio renovando sus votos en intima ceremonia. La pareja recordó los retos que han superado y los desafíos que se avecinan como familia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 30 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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