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Integrante de 'Los Diablitos del Vallenato' reveló detalles del ataque armado que vivió - CaracolTV

Conoce los momentos de angustia que vivieron los integrantes de ‘Los Diablitos del Vallenato’ tras ser víctimas de un ataque armado en Bogotá, cuando se dirigían a un evento.

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Integrante de 'Los Diablitos del Vallenato' reveló detalles del ataque armado que vivió

Conoce los momentos de angustia que vivieron los integrantes de ‘Los Diablitos del Vallenato’ tras ser víctimas de un ataque armado en Bogotá, cuando se dirigían a un evento.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 30 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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