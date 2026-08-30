Integrante de 'Los Diablitos del Vallenato' reveló detalles del ataque armado que vivió

Integrantes de 'Los Diablitos del Vallenato' vivieron momentos de auténtico terror en la capital del país, pues fueron emboscados y atacados a tiros en Bogotá, en medio de un violento hecho delictivo que por poco termina en tragedia.

Las cámaras de 'La Red' conocieron de primera mano el desgarrador testimonio de Roiner Arciniegas, pianista del grupo, quien rompió el silencio para relatar la pesadilla que enfrentó junto a su compañero de fórmula durante el atentado.



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¿Cómo fue el ataque a tiros a 'Los Diablitos del Vallenato' en Bogotá?

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El pánico se apoderó de los músicos cuando criminales los interceptaron de manera repentina. Arciniegas relató detalladamente los angustiosos momentos en los que escucharon los disparos y sintieron en riesgo inminente sus vidas mientras los delincuentes ejecutaban el accionar violento.





"Momentos de angustia viví junto a mi compañero", reveló Roiner Arciniegas sobre la emboscada de la que fueron víctimas en la ciudad.

La verdad detrás del robo a la agrupación vallenata

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Tras salir con vida del atentado, el pianista de la agrupación decidió abrir su corazón ante la audiencia del programa para revelar detalles inéditos sobre este robo, el cual deja en evidencia la preocupante situación de inseguridad que golpea a los artistas en la capital.

A pesar del enorme susto y del impacto psicológico del ataque, los integrantes de la agrupación entregaron su declaración para esclarecer cómo ocurrieron estos hechos.

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