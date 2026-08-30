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Héctor Murillo, del Desafío Súper Humanos, será papá por primera vez: así vive su nueva etapa - CaracolTV

Descubre cómo Héctor Murillo, exparticipante del 'Desafío Súper Humanos 2017', confirmó que será papá por primera vez tras superar un fuerte terremoto.

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Héctor Murillo, del Desafío Súper Humanos, será papá por primera vez: así vive su nueva etapa

Descubre cómo Héctor Murillo, exparticipante del 'Desafío Súper Humanos 2017', confirmó que será papá por primera vez tras superar un fuerte terremoto.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 30 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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