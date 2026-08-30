Héctor Murillo, del Desafío Súper Humanos, será papá por primera vez: así vive su nueva etapa

Héctor Murillo volvió a ser centro de atención tras compartir una revelación que cambió su vida para siempre. El deportista, recordado por su destacada participación en el 'Desafío Súper Humanos 2017' y por su trayectoria en el mundo del parkour, confirmó que se convertirá en padre por primera vez.

El exdesafiante abrió su corazón ante las cámaras de 'La Red' para detallar cómo afronta este importante capítulo, el cual comenzó de manera inesperada en medio de la crisis y las dificultades que dejó un terremoto.



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¿Cómo vive Héctor Murillo la llegada de su primer bebé?

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Para el atleta, asumir el rol de progenitor marca el inicio de una faceta completamente distinta a las pruebas físicas a las que acostumbra a enfrentarse. Murillo reveló que la noticia llegó justamente cuando atravesaba momentos complejos causados por el sismo del pasado 10 de agosto, convirtiéndose en un motivo de transformación personal.





El deportista contó ante las cámaras del programa cómo experimenta día a día este proceso y la manera en que adapta su rutina para recibir a su primogénito.

El nuevo reto de Héctor Murillo, exparticipante del 'Desafío Súper Humanos 2017

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Tras destacar por sus habilidades de agilidad e imprevistos en el reality de Caracol Televisión en 2017, Héctor asegura que esta nueva etapa representa un verdadero reto emocional. A pesar del contexto adverso en el que inició la noticia por cuenta de la emergencia natural, el deportista vive este momento con total entrega.

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