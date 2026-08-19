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Luisa Fernanda hizo confesión sobre su relación con Pipe Bueno: “Me desenamoré”

La creadora de contenido paisa, Luisa Fernanda W, compartió un mensaje a través de sus redes sociales, el cual ha generado todo tipo de reacciones entre los cibernautas.

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Luisa Fernanda hizo intima confesión sobre su relación con Pipe Bueno: “Me desenamoré”

La creadora de contenido paisa compartió un mensaje a través de sus redes sociales, el cual ha generado todo tipo de reacciones entre los cibernautas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Luisa Fernanda W piensa en tener otro hijo
Foto: Instagram @luisafernandaw