Luisa Fernanda hizo intima confesión sobre su relación con Pipe Bueno: “Me desenamoré”

Recientemente, el cantante de música popular Andrés Felipe Giraldo Bueno, conocido artísticamente como Pipe Bueno, fue invitado al pódcast ‘Los hombres sí lloran’, de Juan Pablo Raba. Durante la conversación, el artista, de 34 años, abrió su corazón y habló sobre algunas de las situaciones personales más difíciles que ha enfrentado.

En medio de la entrevista, el intérprete de ‘Recostada en la cama’ también recordó algunos de los excesos que marcaron una etapa de su vida y que tuvieron consecuencias tanto en el ámbito personal como profesional, además de afectar su estado de salud.



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¿Qué dijo Pipe Bueno sobre sus excesos con el licor?

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“Llevo buenos meses sobrio. Pero si estaba contento, bebía; si estaba aburrido, bebía… entonces tomaba para hacer algo. No gestionaba cada sentimiento, y todo lo sentía aún más (…) He sido un cantante y un hijo que se volvió padre en su casa sin pedirlo, solo me dieron esa posición. Mi madre me llama para muchas cosas, que al final entendí que no hay que coger lucha con ello, es algo que no puedes cambiar”, relató el artista paisa





Durante la conversación, el antioqueño reconoció que, en aquella etapa de su vida, le resultaba muy difícil gestionar las emociones que experimentaba. Ante esta situación, encontró en mantenerse en un estado alterado de conciencia una forma de evadir aquello que sentía.

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¿Qué pasó entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Ante las declaraciones de su prometido, Luisa Fernanda W reconoció que, durante una etapa reciente de su relación, llegó a vivir entre dos realidades. La gravedad de la situación y el impacto emocional que generaron los problemas del artista, hechos que desenlazaron un profundo quiebre en sus sentimientos y la llevaron a replantearse el vínculo que compartían.

Cabe mencionar que, la empresaria habló abiertamente sobre el distanciamiento afectivo que experimentó y confesó: “Me desenamoré”. Aunque la crisis hizo que dejara de sentir lo mismo por el cantante de música popular, tomó la decisión de acompañarlo en su proceso de recuperación y apoyarlo mientras enfrentaba esta difícil etapa.

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Así mismo, a través de la dinámica de preguntas y respuestas desde su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda aseguró: “Ha sido Dios quien ha levantado mi hogar, me ha dado la fortaleza necesaria para fortalecer mi familia (…) La forma en la que él escucha nuestras oraciones es inexplicable, pero él nos escucha cuando oramos con fe”; dando a entender que, a pesar de la situación que vivieron como pareja, hoy día las cosan han mejorado para los dos.