Aida Victoria Merlano se casa: presumió anillo y presentó a su prometido

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano sorprendió gratamente a su comunidad digital tras anunciar que pronto contraerá matrimonio. La barranquillera confirmó la noticia en la noche de este martes 18 de agosto, desatando una ola de reacciones entre sus fanáticos, quienes no tardaron en expresar su sorpresa y felicidad por este nuevo paso en su vida personal.

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El anuncio del compromiso nupcial lo dio a conocer la misma Aida a través de su cuenta de Instagram, quien compartió algunos de los fragmentos más especiales que vivió en tan emotivo momento.

“Sigues encontrándote y encontrando momentos inolvidables se feliz niña linda la veces que sea necesario porq eres merecedora”, ¡“Ya no podía más con este secreto🥹se muy feliz mi niña!”, “No me puedo perder tres días por qué Aida ya está enamorada y comprometida JAJAJAJAJAJAJAJAJ LA AMO😂” y “Aida una te descuida 5 minutos y tu te enamoras, te comprometes, te casas, prestas Plata, ¡¡¡no amiga Asi no es!!! ¡Igual sabes que te apoyamos en todo y más si te vemos así de enamorada como nunca antes! Te Queremos”, han sido algunos de los comentarios que amigos y seguidores de la también empresaria han dejado en la publicación.

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Tras publicar las imágenes del emotivo momento, Aida Victoria Merlano realizó una transmisión en vivo en la que confirmó que se trató de una propuesta de matrimonio, despejando así las dudas de quienes pensaban que el momento correspondía a una propuesta de noviazgo.

Durante el ‘live’, la barranquillera también aclaró que su decisión de dar este paso no está relacionada con un supuesto embarazo, como comenzó a especularse en redes sociales. Según explicó, aceptó el compromiso porque está feliz y enamorada, poniendo fin a los rumores que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales.

¿Quién es el prometido de Aida Victoria Merlano?

Una de las principales incógnitas que rodea el compromiso de Aida Victoria Merlano es la identidad del hombre que conquistó su corazón. Según información que circula en redes sociales, se trataría de David Darville, conocido en internet como ‘Escro’, un 'streamer' con quien la creadora de contenido ha compartido transmisiones en vivo y diferentes espacios en plataformas digitales.

Aunque Aida Victoria ha optado por mantener en reserva la identidad de su prometido y, hasta el momento, no ha publicado fotografías junto a él en sus redes sociales, ‘Escro’ sí ha compartido imágenes y publicaciones en compañía de la barranquillera. Estas apariciones públicas dejan entrever que ambos mantienen una relación cercana desde hace varios meses.