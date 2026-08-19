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Aida Victoria Merlano se casa: quién es su novio David Darville

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que se casará con David Darville, famoso ‘streamer’. ¿Cuánto llevan de novios?

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Aida Victoria Merlano se casa: presumió anillo y presentó a su prometido

La ‘influencer’ barranquillera sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales su boda con famoso ‘streamer’. ¿De quién se trata?

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 19 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Aida Victoria Merlano anuncia su compromiso con David Darville
La creadora de contenido Aida Victoria Merlano compartió que pronto llegará al altar con David Darville
Crédito: Instagram @aidavictoriam